Самара установила рекорд посещаемости матчей Футбольной национальной лиги

В воскресенье, 6 мая, проходит второй тестовый матч на «Самара Арене». «Крылья Советов» встретились с «Кубанью». На игру пришли больше 40 тысяч зрителей – стадион практически полностью заполнен. Это стало новым рекордом ФНЛ.