Самара установила рекорд посещаемости матчей Футбольной национальной лиги
На матч "Крылья Советов" - "Кубань" пришли больше 40 тысяч зрителей.
В воскресенье, 6 мая, проходит второй тестовый матч на «Самара Арене». «Крылья Советов» встретились с «Кубанью». На игру пришли больше 40 тысяч зрителей – стадион практически полностью заполнен. Это стало новым рекордом ФНЛ.
В воскресенье, 6 мая, проходит второй тестовый матч на «Самара Арене». «Крылья Советов» встретились с «Кубанью». На игру пришли больше 40 тысяч зрителей – стадион практически полностью заполнен. Это стало новым рекордом ФНЛ.
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