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Самара станет частью нового "Шелкового пути"

В Самарской области с рабочим визитом побывал новый министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

В понедельник, 25 июня, состоялась его встреча с главой региона Дмитрием Азаровым. Обсуждали вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области, говорили об участии в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», о перспективах нового «Шелкового пути».

Дитрих получил пост в правительстве страны 18 мая. Азаров поблагодарил министра за то, что тот в первые же недели работы на новой должности нашел возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное отношение к проектам, которые предлагает наша область.

- У нас есть целый ряд перспективных предложений для развития транспортной инфраструктуры не только региона и Приволжского федерального округа, но и всей России, - сказал Азаров. - Мы рассчитываем, что Самарская область будет всегда находиться на передовых позициях в развитии транспортной инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы.

Дитрих отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино, и от того, насколько он развит, зависит комфорт и безопасность граждан.

- Самарский регион как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по высшему разряду, - подчеркнул министр.

Речь зашла и о проекте нового «Шелкового пути».

- В майском указе президента есть указание проработать маршрут трассы Европа - Западный Китай. Трассировка, которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион, - сообщил министр. - После окончательного утверждения плана по реализации указа можно будет приступать к работе, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед.

Системную работу по включению Самарской области в коридор нового «Шелкового пути» глава региона начал с первых дней работы в должности. С вопросом о необходимости корректировки транспортной стратегии РФ Азаров обращался к президенту Владимиру Путину во время его визита в Самару в марте этого года. Вопрос о включении Самарской области в систему международных транспортных коридоров рассматривали и 13 апреля на Красноярском экономическом форуме.  
Дата: 26 июня 2018 , 10:40
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Автор текста: Игорь Озеров
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