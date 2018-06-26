Самара станет частью нового "Шелкового пути"
В Самарской области с рабочим визитом побывал новый министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
В понедельник, 25 июня, состоялась его встреча с главой региона Дмитрием Азаровым. Обсуждали вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области, говорили об участии в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», о перспективах нового «Шелкового пути».
Дитрих получил пост в правительстве страны 18 мая. Азаров поблагодарил министра за то, что тот в первые же недели работы на новой должности нашел возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное отношение к проектам, которые предлагает наша область.
- У нас есть целый ряд перспективных предложений для развития транспортной инфраструктуры не только региона и Приволжского федерального округа, но и всей России, - сказал Азаров. - Мы рассчитываем, что Самарская область будет всегда находиться на передовых позициях в развитии транспортной инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы.
Дитрих отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино, и от того, насколько он развит, зависит комфорт и безопасность граждан.
- Самарский регион как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по высшему разряду, - подчеркнул министр.
Речь зашла и о проекте нового «Шелкового пути».
- В майском указе президента есть указание проработать маршрут трассы Европа - Западный Китай. Трассировка, которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион, - сообщил министр. - После окончательного утверждения плана по реализации указа можно будет приступать к работе, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед.
Системную работу по включению Самарской области в коридор нового «Шелкового пути» глава региона начал с первых дней работы в должности. С вопросом о необходимости корректировки транспортной стратегии РФ Азаров обращался к президенту Владимиру Путину во время его визита в Самару в марте этого года. Вопрос о включении Самарской области в систему международных транспортных коридоров рассматривали и 13 апреля на Красноярском экономическом форуме.
В понедельник, 25 июня, состоялась его встреча с главой региона Дмитрием Азаровым. Обсуждали вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области, говорили об участии в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», о перспективах нового «Шелкового пути».
Дитрих получил пост в правительстве страны 18 мая. Азаров поблагодарил министра за то, что тот в первые же недели работы на новой должности нашел возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное отношение к проектам, которые предлагает наша область.
- У нас есть целый ряд перспективных предложений для развития транспортной инфраструктуры не только региона и Приволжского федерального округа, но и всей России, - сказал Азаров. - Мы рассчитываем, что Самарская область будет всегда находиться на передовых позициях в развитии транспортной инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы.
Дитрих отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино, и от того, насколько он развит, зависит комфорт и безопасность граждан.
- Самарский регион как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по высшему разряду, - подчеркнул министр.
Речь зашла и о проекте нового «Шелкового пути».
- В майском указе президента есть указание проработать маршрут трассы Европа - Западный Китай. Трассировка, которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион, - сообщил министр. - После окончательного утверждения плана по реализации указа можно будет приступать к работе, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед.
Системную работу по включению Самарской области в коридор нового «Шелкового пути» глава региона начал с первых дней работы в должности. С вопросом о необходимости корректировки транспортной стратегии РФ Азаров обращался к президенту Владимиру Путину во время его визита в Самару в марте этого года. Вопрос о включении Самарской области в систему международных транспортных коридоров рассматривали и 13 апреля на Красноярском экономическом форуме.
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