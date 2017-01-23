Самара стала центром притяжения юных ученых со всей страны
Около 200 ребят в рамках XI Всероссийских юношеских научных чтений имени академика С.П. Королёва смогут свободно пообщаться с космонавтами в режиме телемоста, продемонстрируют первые результаты своей научной и проектной деятельности в пяти секциях по тематикам, связанным с авиацией и космонавтикой.
Королёвские чтения откроются 25 января и будут проходить на базе Самарского университета при поддержке госкорпорации «Роскосмос».
Участниками мероприятия по традиции станут школьники со 2-го по 11-й класс, увлеченные наукой. Особенность этого года - участие большого числа ребят из самых раззных регионов России, в числе которых и отдаленные: Амурская область (космодром Восточный), Якутия, Красноярский край и другие. Приедет и большая «московская» команда – 18 человек.
Все участники чтений прошли строгий отбор. Традиционно будет работать секция «Дистанционное зондирование земли». Особой любовью у детей пользуется секция «Космические комплексы и робототехника», а направление «Технический потенциал России» - не только увлекательное, но и самое объемное: научное творчество детей будет представлено почти 40 докладами. Направление «История освоения космоса и культура» возглавит Елена Алексеевна Тимошенкова – правнучка К.Э. Циолковского, директор его дома-музея. Впервые откроется направление «История космической техники».
На торжественной церемонии открытия ребят поздравит космонавт, Герой РФ Сергей Авдеев. Не менее интересной встречей станет общение с космонавтом-исследователем Андреем Бабкиным, который в настоящий момент готовится к полету, запланированному на 2018 год.
Участников Королёвских чтений ждет активная деятельность не только во время работы на секциях, но и на отдыхе благодаря разнообразной культурной программе.
По окончании чтений лауреаты и участники конкурса помимо призов и дипломов получат бесплатные путевки в МДЦ «Артек» на аэрокосмическую смену, а старшеклассники - еще и бонусные баллы к ЕГЭ в соответствии с правилами приема в Самарском университете.
Королёвские чтения откроются 25 января и будут проходить на базе Самарского университета при поддержке госкорпорации «Роскосмос».
Участниками мероприятия по традиции станут школьники со 2-го по 11-й класс, увлеченные наукой. Особенность этого года - участие большого числа ребят из самых раззных регионов России, в числе которых и отдаленные: Амурская область (космодром Восточный), Якутия, Красноярский край и другие. Приедет и большая «московская» команда – 18 человек.
Все участники чтений прошли строгий отбор. Традиционно будет работать секция «Дистанционное зондирование земли». Особой любовью у детей пользуется секция «Космические комплексы и робототехника», а направление «Технический потенциал России» - не только увлекательное, но и самое объемное: научное творчество детей будет представлено почти 40 докладами. Направление «История освоения космоса и культура» возглавит Елена Алексеевна Тимошенкова – правнучка К.Э. Циолковского, директор его дома-музея. Впервые откроется направление «История космической техники».
На торжественной церемонии открытия ребят поздравит космонавт, Герой РФ Сергей Авдеев. Не менее интересной встречей станет общение с космонавтом-исследователем Андреем Бабкиным, который в настоящий момент готовится к полету, запланированному на 2018 год.
Участников Королёвских чтений ждет активная деятельность не только во время работы на секциях, но и на отдыхе благодаря разнообразной культурной программе.
По окончании чтений лауреаты и участники конкурса помимо призов и дипломов получат бесплатные путевки в МДЦ «Артек» на аэрокосмическую смену, а старшеклассники - еще и бонусные баллы к ЕГЭ в соответствии с правилами приема в Самарском университете.
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