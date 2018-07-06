Самара стала четвертым по популярности городом ЧМ-2018

Среди городов-организаторов Чемпионата Самара находится на четвертом месте по числу туристов, прибывших на групповые матчи. За первые две недели турпоток в Самару составил 224 тысячи человек. Первое место заняла Москва, куда прибыло более 2,7 млн гостей. На второй позиции Санкт-Петербург – 600 тысяч туристов, на третьей - Сочи – 519 тысяч туристов.Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74%. По Самаре этот показатель, по предварительным данным, находится на уровне 100%, сообщает Федеральное агентство по туризму.