Самара прощается с ЧМ-2018 и готовится к футбольному Чемпионату России

Обе команды хорошо зарекомендовали себя в ходе Чемпионата. Но более дисциплинированными и тактически грамотными оказались «трехцветные». Всего в своей истории сборная Франция три раза выходила в финал мирового первенства, а 20 лет назад в Париже стала победителем.Самара постепенно отходит от большого футбольного праздника, красочным карнавалом захлестнувшего городские улицы, площади и набережную Волги. Остался только один островок - фан-зона на площади Куйбышева, по-прежнему напоминающая о спортивном форуме. Но и там футбольный огонь вместе с гигантскими телеэкранами погаснет уже скоро - в ближайшее воскресенье.После матча Швеция - Англия на «Самара Арене» начались технические работы. Увозят лишнее оборудование. Стадион готовят к проведению матчей российской премьер-лиги. Чемпионат стартует в субботу, 28 июля. Во вторник, 31-го, в 20.00 на «Самара Арене» мы станем свидетелями матча «Крылья Советов» - ЦСКА. Эта встреча завершит программу первого тура.Мы, самарские журналисты, попрощались с нашим верным помощником Алексеем Мурзовым, отправившимся в честно заработанный отпуск. Известный в прошлом мастер настольного тенниса - победитель юниорского первенства Европы, призер чемпионатов СССР, победитель летней Спартакиады народов СССР-90 - помогал нам в пресс-центре. Он был волонтером-переводчиком, прекрасно владеет несколькими языками.- После распада Союза я долгое время колесил по Европе, выступая за различные зарубежные клубы, - рассказал Алексей. - Потом 15 лет прожил в Каталонии, становился чемпионом Испании. Не так давно вернулся в Самару. Сейчас работаю тренером в детской спортшколе, помогаю своему прежнему наставнику - заслуженному тренеру России Виктору Павленко.- Четыре года назад решил поработать волонтером на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Там отметили мое безупречное знание языков и пригласили на Чемпионат мира по футболу. Без отбора, хотя конкурс был фантастический - 16 человек на место. Так я оказался на «Самара Арене». Помогал вам, журналистам, в медиа-центре и обслуживал випгостей. Был личным переводчиком главы региона Дмитрия Азарова на встречах с послами различных государств, приезжавшими на матчи.- Познакомился с олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым, космонавтом Олегом Кононенко - послами мирового первенства от нашего региона. Со многими другими известными людьми. А еще безумно рад за Самару. Теперь о нас знают во многих уголках планеты. Атмосфера футбольного праздника и в городе, и на «Самара Арене» была потрясающей. Самая настоящая футбольная Олимпиада! А еще я рад за российских футболистов. Они добавили эмоций в атмосферу всеобщего ликования. Хотелось бы, конечно же, большего. Но так устроен спорт. Падая и вставая, ты растешь.Не думаю, что до начала Чемпионата хоть кто-нибудь верно назвал четверку команд, которые разыграют медали мирового первенства. Среди лидеров не оказалось вообще ни одного фаворита, к которым традиционно причисляют Бразилию, Германию, Аргентину. Французы, в успех которых мало кто верил, красиво оставили за бортом финала бельгийцев, которым прочили участие в главном матче ЧМ-2018. При этом, что интересно, у сборной Франции есть свой Смолов. Нападающий с «вкусным» именем Оливье Жиру был лучшим бомбардиром команды в отборочных матчах (он, как и Гризманн, забил четыре мяча), но в финальной стадии только в полуфинальном поединке наконец-то попал в створ ворот соперника, но все равно не забил! Если бы Жиру реализовал хотя бы половину своих моментов в матче с бельгийцами, то счет был бы разгромным. Впрочем, это не значит, что Бельгия в полуфинале выглядела неубедительно. Старательно плел свои кружева лучший распасовщик английской премьер-лиги де Брёйне, старался Азар, но вот Лукаку, четырежды поразивший ворота соперников в двух первых матчах ЧМ-2018, с тех пор забивать перестал. А без голов, как известно, побед не бывает.Наша рубрика называется «Взгляд с трибуны». Кажется, что все, кто есть на стадионе, во время матча внимательно смотрят на поле и следят за перипетиями игры. Но на самом деле это не так. Мы, болельщики, тоже являемся объектом внимания. Футболист любительской команды студент Самарского университета Влад Ларин присутствовал на всех прошедших на «Самара Арене» матчах, но, будучи стюардом, во время игры наблюдал исключительно за тем, что происходит на трибунах.- В наши обязанности входили обеспечение безопасности на стадионе и контроль за соблюдением зрителями установленных правил, - рассказал он. - Больше всего мне понравились уругвайцы. Это самые дружные болельщики, запомнились их искренние взгляды и эмоции. И вели себя они более чем достойно. А вот среди представителей других стран были попытки выбежать на поле. Бразильцы с мексиканцами оказались настолько заряжены, что конфликты между ними возникали на ровном месте. Мне один такой удалось погасить. Много спорных ситуаций возникало с проносом флагов. На полотнища большого размера необходимо было получить разрешение от FIFA. В наши обязанности входило проверить подлинность такого разрешения, сфотографировать сам стяг и отправить фото для проверки изображения на флаге на соответствие нормам. На матче Бразилия - Мексика я в самом начале обратил внимание на нервничавшего болельщика, он сидел на нижних рядах. Постоянно на него поглядывал. И не зря. В перерыве тот начал доставать из штанов… флаг Оказалось, что таких «молодцов» несколько. Достав пять или шесть флагов, тайком пронесенных через контроль, они развесили их на трибунах. Я эту экспозицию сфотографировал и отправил сотруднику FIFA. Команды заставить свернуть флаги не последовало, но на следующий день я прочитал в интернете, что в Самаре болельщики были оштрафованы на 10000 швейцарских франков за нарушение порядка проноса флагов на стадион. Возможно, речь шла именно о моих «подопечных».- Работа есть работа, так что терпел. Но все же одна лазейка была. Во время матчей я стоял за воротами, по реакции зрителей было понятно, когда на поле возникает острый момент. В таком случае я позволял себе поднять взгляд на установленное практически передо мной табло, на котором шла трансляция поединка, так что за голевыми ситуациями на поле мне наблюдать удавалось.