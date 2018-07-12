12 июля 2018 года,
18:41
$ 62.1    72.85   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самара прощается с ЧМ-2018 и готовится к футбольному Чемпионату России

Первыми претендентами на Кубок мира стали французы, обыгравшие в полуфинале бельгийцев с минимальным счетом 1:0. Тысячи самарцев с интересом следили за перипетиями матча в фан-зоне на площади имени Куйбышева.

Обе команды хорошо зарекомендовали себя в ходе Чемпионата. Но более дисциплинированными и тактически грамотными оказались «трехцветные». Всего в своей истории сборная Франция три раза выходила в финал мирового первенства, а 20 лет назад в Париже стала победителем. 

Самара постепенно отходит от большого футбольного праздника, красочным карнавалом захлестнувшего городские улицы, площади и набережную Волги. Остался только один островок - фан-зона на площади Куйбышева, по-прежнему напоминающая о спортивном форуме. Но и там футбольный огонь вместе с гигантскими телеэкранами погаснет уже скоро - в ближайшее воскресенье.



После матча Швеция - Англия на «Самара Арене» начались технические работы. Увозят лишнее оборудование. Стадион готовят к проведению матчей российской премьер-лиги. Чемпионат стартует в субботу, 28 июля. Во вторник, 31-го, в 20.00 на «Самара Арене» мы станем свидетелями матча «Крылья Советов» - ЦСКА. Эта встреча завершит программу первого тура.

Мы, самарские журналисты, попрощались с нашим верным помощником Алексеем Мурзовым, отправившимся в честно заработанный отпуск. Известный в прошлом мастер настольного тенниса - победитель юниорского первенства Европы, призер чемпионатов СССР, победитель летней Спартакиады народов СССР-90 - помогал нам в пресс-центре. Он был волонтером-переводчиком, прекрасно владеет несколькими языками.

- Откуда такие лингвистические познания?

- После распада Союза я долгое время колесил по Европе, выступая за различные зарубежные клубы, - рассказал Алексей. - Потом 15 лет прожил в Каталонии, становился чемпионом Испании. Не так давно вернулся в Самару. Сейчас работаю тренером в детской спортшколе, помогаю своему прежнему наставнику - заслуженному тренеру России Виктору Павленко.

- Как оказался в числе волонтеров?

- Четыре года назад решил поработать волонтером на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Там отметили мое безупречное знание языков и пригласили на Чемпионат мира по футболу. Без отбора, хотя конкурс был фантастический - 16 человек на место. Так я оказался на «Самара Арене». Помогал вам, журналистам, в медиа-центре и обслуживал випгостей. Был личным переводчиком главы региона Дмитрия Азарова на встречах с послами различных государств, приезжавшими на матчи.

- Какое самое яркое впечатление от турнира?

- Познакомился с олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым, космонавтом Олегом Кононенко - послами мирового первенства от нашего региона. Со многими другими известными людьми. А еще безумно рад за Самару. Теперь о нас знают во многих уголках планеты. Атмосфера футбольного праздника и в городе, и на «Самара Арене» была потрясающей. Самая настоящая футбольная Олимпиада! А еще я рад за российских футболистов. Они добавили эмоций в атмосферу всеобщего ликования. Хотелось бы, конечно же, большего. Но так устроен спорт. Падая и вставая, ты растешь.

Алексей Разлацкий, потомственный болельщик "Крыльев Советов":

Не думаю, что до начала Чемпионата хоть кто-нибудь верно назвал четверку команд, которые разыграют медали мирового первенства. Среди лидеров не оказалось вообще ни одного фаворита, к которым традиционно причисляют Бразилию, Германию, Аргентину. Французы, в успех которых мало кто верил, красиво оставили за бортом финала бельгийцев, которым прочили участие в главном матче ЧМ-2018. При этом, что интересно, у сборной Франции есть свой Смолов. Нападающий с «вкусным» именем Оливье Жиру был лучшим бомбардиром команды в отборочных матчах (он, как и Гризманн, забил четыре мяча), но в финальной стадии только в полуфинальном поединке наконец-то попал в створ ворот соперника, но все равно не забил! Если бы Жиру реализовал хотя бы половину своих моментов в матче с бельгийцами, то счет был бы разгромным. Впрочем, это не значит, что Бельгия в полуфинале выглядела неубедительно. Старательно плел свои кружева лучший распасовщик английской премьер-лиги де Брёйне, старался Азар, но вот Лукаку, четырежды поразивший ворота соперников в двух первых матчах ЧМ-2018, с тех пор забивать перестал. А без голов, как известно, побед не бывает.

Наша рубрика называется «Взгляд с трибуны». Кажется, что все, кто есть на стадионе, во время матча внимательно смотрят на поле и следят за перипетиями игры. Но на самом деле это не так. Мы, болельщики, тоже являемся объектом внимания. Футболист любительской команды студент Самарского университета Влад Ларин присутствовал на всех прошедших на «Самара Арене» матчах, но, будучи стюардом, во время игры наблюдал исключительно за тем, что происходит на трибунах.



- В наши обязанности входили обеспечение безопасности на стадионе и контроль за соблюдением зрителями установленных правил, - рассказал он. - Больше всего мне понравились уругвайцы. Это самые дружные болельщики, запомнились их искренние взгляды и эмоции. И вели себя они более чем достойно. А вот среди представителей других стран были попытки выбежать на поле. Бразильцы с мексиканцами оказались настолько заряжены, что конфликты между ними возникали на ровном месте. Мне один такой удалось погасить. Много спорных ситуаций возникало с проносом флагов. На полотнища большого размера необходимо было получить разрешение от FIFA. В наши обязанности входило проверить подлинность такого разрешения, сфотографировать сам стяг и отправить фото для проверки изображения на флаге на соответствие нормам. На матче Бразилия - Мексика я в самом начале обратил внимание на нервничавшего болельщика, он сидел на нижних рядах. Постоянно на него поглядывал. И не зря. В перерыве тот начал доставать из штанов… флаг Оказалось, что таких «молодцов» несколько. Достав пять или шесть флагов, тайком пронесенных через контроль, они развесили их на трибунах. Я эту экспозицию сфотографировал и отправил сотруднику FIFA. Команды заставить свернуть флаги не последовало, но на следующий день я прочитал в интернете, что в Самаре болельщики были оштрафованы на 10000 швейцарских франков за нарушение порядка проноса флагов на стадион. Возможно, речь шла именно о моих «подопечных».

- Насколько было сложно тебе, футбольному болельщику, удержаться от желания посмотреть во время игры на поле?

- Работа есть работа, так что терпел. Но все же одна лазейка была. Во время матчей я стоял за воротами, по реакции зрителей было понятно, когда на поле возникает острый момент. В таком случае я позволял себе поднять взгляд на установленное практически передо мной табло, на котором шла трансляция поединка, так что за голевыми ситуациями на поле мне наблюдать удавалось.
Дата: 12 июля 2018 , 10:23
243
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В воскресенье на закрытии Фан-феста в Самаре в небо запустят 32 больших шара
12 июля 2018
147
В воскресенье на закрытии Фан-феста в Самаре в небо запустят 32 больших шара
О феномене самарского «Ветерка»
12 июля 2018
170
О феномене самарского «Ветерка»
В Самаре отремонтировали почти половину запланированных к обновлению в этом сезоне дорог
12 июля 2018
113
В Самаре отремонтировали почти половину запланированных к обновлению в этом сезоне дорог
Участились случаи выпадения маленьких детей из окон квартир
12 июля 2018
178
Участились случаи выпадения маленьких детей из окон квартир
Покровский собор отреставрируют за 12, 9 млн рублей
12 июля 2018
175
Покровский собор отреставрируют за 12, 9 млн рублей
В июле в Самаре временно перекроют несколько улиц
12 июля 2018
270
В июле в Самаре временно перекроют несколько улиц
В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий»
12 июля 2018
172
В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий»
Сквер Чехова после ремонта станет центром буккроссинга
12 июля 2018
721
Сквер Чехова после ремонта станет центром буккроссинга
Как подготовить ребенка к детскому саду
12 июля 2018
178
Как подготовить ребенка к детскому саду
Лента новостей
12 июля 2018 , 17:45
147
В воскресенье на закрытии Фан-феста в Самаре в небо запустят 32 больших шара
В субботу, 14 июля, развлекательная программа на площади Куйбышева начнется в 16:00.
12 июля 2018 , 16:50
113
В Самаре отремонтировали почти половину запланированных к обновлению в этом сезоне дорог
На сегодняшний день по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»...
12 июля 2018 , 13:38
178
Участились случаи выпадения маленьких детей из окон квартир
В Самарской области в этом сезоне уже произошло 22 трагических инцидента, что почти в два раза...
12 июля 2018 , 13:21
175
Покровский собор отреставрируют за 12, 9 млн рублей
Объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1861 году, находится на улице...
12 июля 2018 , 12:24
270
В июле в Самаре временно перекроют несколько улиц
Причиной перекрытия стало строительство газопровода.
12 июля 2018 , 12:16
172
В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий»
Открытие состоится в четверг, 12 июля, в 18.00 в Самарской публичной библиотеке.
12 июля 2018 , 11:26
721
Сквер Чехова после ремонта станет центром буккроссинга
В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная...
12 июля 2018 , 11:12
178
Как подготовить ребенка к детскому саду
Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок...
12 июля 2018 , 11:01
223
В Самару стали ездить дневные экспрессы для туристов из Пензы, Уфы и Саратова
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании и Самарское речное пассажирское...
12 июля 2018 , 10:51
286
О готовящейся пенсионной реформе
Как известно, в Государственную думу внесен законопроект об изменении пенсионного возраста....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
28 июня 2018
14318
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
На нем прилетели более 400 болельщиков.
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
12560
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8923
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
8540
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7917
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1934
Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
1007
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1485
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
908
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
13 июня 2018
556
В центре Самары возобновили движение трамваев
Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.