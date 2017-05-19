Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»

Тысячи людей из разных уголков России стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Одновременный старт будет объявлен в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.По данным горадминистрации, в Самаре маршрут полумарафона пройдет по набережной, Волжскому проспекту и улице Вилоновской. Первые участники на дистанцию в 3 км стартуют от спортивного комплекса ЦСК ВВС в 10 утра. Полумарафонцы на дистанции 21 метр побегут в 11 утра, одновременно со всей страной. Старт на дистанции 5 км запланирован в 12:00. Для детей организаторы приготовили 3-километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями.К забегу допускаются люди любой степени подготовки, в зависимости от дистанции существуют ограничения по возрасту.