Самара принимает участников проекта «5-100»
На этой неделе Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева проводит XIX семинар-конференцию участников проекта «5-100».
Масштабный российский форум посвящен стратегическому развитию высшего образования, повышению международной конкурентоспособности вузов, особенностям трансформации их в университеты мирового класса.
Есть куда расти
В проекте «5-100» участвует 21 российский вуз, в том числе Самарский университет. Учреждения следуют «дорожным картам» (программам развития), подтягивают те или иные показатели, чтобы конкурировать с мировыми научно-образова-
тельными центрами, и получают государственную поддержку. Одна из ожидаемых целей проекта - к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в сотню лучших мировых вузов.
Форум открыла заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. Она подчеркнула, что на федеральном уровне проекту придают большое значение.
- В России важно иметь пул университетов-лидеров, которые по сути задают уровень развития для всей системы образования. Важно иметь площадки, где мы отрабатываем новые образовательные и научно-исследовательские модели, а затем распространяем их на другие вузы, - сказала она.
Заместитель министра образования и науки нашего региона Лариса Загребова отметила, что вхождение Самарского университета в проект «5-100» - это очень большая честь, и власти разделяют с вузом ответственность за реализацию «дорожной карты».
- Министерство в первую очередь видит свою задачу в стимулировании учебной, научно-исследовательской, творческой активности студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей. Эта задача решается через систему мер поддержки: премий, выплат, стипендий, грантов, - сказала Лариса Загребова.
Наращиваем силы
По традиции принимающая сторона - Самарский университет - презентовала свои лучшие практики и достижения.
- Университет ориентирован на те наукоемкие направления и перспективные проекты, которые характерны для Самары,
в первую очередь в сфере аэрокосмического машиностроения. Двигаться вперед помогает и тесное взаимодействие с правительством Самарской области, личная поддержка губернатора Николая Ивановича Меркушкина, - сказал ректор университета Евгений Шахматов.
Проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев рассказал об успехах вуза в сфере научных исследований. Например, это запуск собственной орбитальной группировки спутников, производство высокотехнологичного материала МР (металлорезина) для нужд тяжелой, авиационной и космической промышленности. Проректор по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев показал динамику движения университета в списках лучших вузов России и мира по основным авторитетным рейтингам. Большинство показателей удалось нарастить в том числе благодаря
объединению СГАУ и СГУ.
В целом программа конференции включает 35 сессий и затрагивает актуальные для научно-образовательного сообщества
темы, в частности, по интернационализации вузов, привлечению иностранных абитуриентов, международному продвижению. Выступали эксперты мирового уровня. Также на форуме продемонстрировали, как можно популяризировать науку: участники рассказывали о своих исследованиях просто, не используя трудных терминов и теорий. Для
гостей провели экскурсии по научным центрам Самарского университета.
Масштабный российский форум посвящен стратегическому развитию высшего образования, повышению международной конкурентоспособности вузов, особенностям трансформации их в университеты мирового класса.
Есть куда расти
В проекте «5-100» участвует 21 российский вуз, в том числе Самарский университет. Учреждения следуют «дорожным картам» (программам развития), подтягивают те или иные показатели, чтобы конкурировать с мировыми научно-образова-
тельными центрами, и получают государственную поддержку. Одна из ожидаемых целей проекта - к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в сотню лучших мировых вузов.
Форум открыла заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. Она подчеркнула, что на федеральном уровне проекту придают большое значение.
- В России важно иметь пул университетов-лидеров, которые по сути задают уровень развития для всей системы образования. Важно иметь площадки, где мы отрабатываем новые образовательные и научно-исследовательские модели, а затем распространяем их на другие вузы, - сказала она.
Заместитель министра образования и науки нашего региона Лариса Загребова отметила, что вхождение Самарского университета в проект «5-100» - это очень большая честь, и власти разделяют с вузом ответственность за реализацию «дорожной карты».
- Министерство в первую очередь видит свою задачу в стимулировании учебной, научно-исследовательской, творческой активности студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей. Эта задача решается через систему мер поддержки: премий, выплат, стипендий, грантов, - сказала Лариса Загребова.
Наращиваем силы
По традиции принимающая сторона - Самарский университет - презентовала свои лучшие практики и достижения.
- Университет ориентирован на те наукоемкие направления и перспективные проекты, которые характерны для Самары,
в первую очередь в сфере аэрокосмического машиностроения. Двигаться вперед помогает и тесное взаимодействие с правительством Самарской области, личная поддержка губернатора Николая Ивановича Меркушкина, - сказал ректор университета Евгений Шахматов.
Проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев рассказал об успехах вуза в сфере научных исследований. Например, это запуск собственной орбитальной группировки спутников, производство высокотехнологичного материала МР (металлорезина) для нужд тяжелой, авиационной и космической промышленности. Проректор по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев показал динамику движения университета в списках лучших вузов России и мира по основным авторитетным рейтингам. Большинство показателей удалось нарастить в том числе благодаря
объединению СГАУ и СГУ.
В целом программа конференции включает 35 сессий и затрагивает актуальные для научно-образовательного сообщества
темы, в частности, по интернационализации вузов, привлечению иностранных абитуриентов, международному продвижению. Выступали эксперты мирового уровня. Также на форуме продемонстрировали, как можно популяризировать науку: участники рассказывали о своих исследованиях просто, не используя трудных терминов и теорий. Для
гостей провели экскурсии по научным центрам Самарского университета.
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