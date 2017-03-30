Самара примет участников Транссибирского арт-фестиваля

Городская филармония впервые станет одной из концертных площадок Транссибирского арт-фестиваля.



Музыкальный форум под руководством выдающегося скрипача Вадима Репина за годы своего существования завоевал мировую популярность, стал международным проектом.



Транссибирская магистраль проходит практически через всю нашу страну. Также, как и это произведение инженерного искусства, музыка соединяет расположенные вдоль магистрали города и страны. Программа фестиваля длится несколько месяцев.



Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, Красноярска, Омска и Тюмени площадками фестиваля в 2017 году станут Москва, Санкт-Петербург, города Японии и Европы.



Теперь в истории фестиваля появится и Самара. 16 апреля Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова и скрипач с мировым именем Вадим Репин дадут грандиозный концерт.



В первом отделении в исполнении оркестра прозвучит Симфония №4 «Итальянская» Феликса Мендельсона. Во втором отделении прозвучит потрясающий по красоте и выразительности Концерт №1 для скрипки с оркестром (соч. 26) Макса Бруха, а также блестящая рапсодия для скрипки с оркестром Мориса Равеля «Цыганка».



В дальнейшем, надеется директор филармонии Елена Козлова, наш город будет постоянной «станцией» для проекта Вадима Репина. В дальнейшем, к концертам может добавиться образовательная составляющая фестиваля - мастер-классы виртуозов с мировым именем и семинары по менеджменту в сфере искусства.