05 июля 2017 года,
23:41
$ 59.23    67.3   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самара попала под шквалистый ветер

Одна из "жертв" - стела Куйбышевского района, часть которой оторвало сильным ветром. Она расположена возле остановки «Кряж».

Кроме того, там же в Куйбышевском районе на улице Таганской между домами 6 и 6Б шквалистый ветер повалил дерево, из-за чего оказался перекрыт проезд.





































Напомним, сегодня из-за сильного ветра в районе Постникова оврага упала остановка. Также в городе повалило несколько деревьев. В частности, одно из деревьев упало на проезжую часть Московского шоссе недалеко от ТЦ «Айсберг».
Аналогичные случаи произошли и в Тольятти. В частности, по сообщению областного ГУ МЧС России, на территории города было зафиксировано более 30 падений деревьев, в том числе и на автомобили, а на улице Ботанической на проезжую часть упал рекламный щит.





























В результате падения веток и деревьев на линии электропередач было нарушено электроснабжение 73 частных жилых домов с населением около 100 человек. Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По состоянию на 18.30 электроснабжение 47 домов восстановлено, окончание работ по восстановлению электроснабжения 26 домов в полном объеме запланировано на 22:00.

В Самаре продолжает дуть шквалистый западный ветер, порывы которого достигают 25-27 метров в секунду. По всему городу с деревьев сносит ветки. Пользователи соцсетей зафиксировал еще несколько случаев падения деревьев, в том числе и на машины. Такая погода сохранится до первой половины дня четверга, 6 июля. 

На территории региона развернут оперативный штаб по ликвидации последствий прохождения грозового фронта. В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что при нахождении на улице необходимо остерегаться линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Водителям нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
 
Видео пользователя Натальи Куличенко



Дата: 5 июля 2017 , 21:55
210
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Анна Турова, паблик «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте»
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самара попала под шквалистый ветер
5 июля 2017
210
 
Самара попала под шквалистый ветер
В Красноглинском районе «зарезервируют» землю под строительство нового грузового речпорта
5 июля 2017
201
В Красноглинском районе «зарезервируют» землю под строительство нового грузового речпорта
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
3294
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
Улица Карла Маркса будет перекрыта до конца июля
5 июля 2017
260
Улица Карла Маркса будет перекрыта до конца июля
Скончался солист Волжского русского народного хора Николай Шмаков
5 июля 2017
184
Скончался солист Волжского русского народного хора Николай Шмаков
Жители Самары смогут в шутку пожениться в парке Гагарина
5 июля 2017
231
Жители Самары смогут в шутку пожениться в парке Гагарина
Автопарк МП «Благоустройство» пополнится новыми машинами
5 июля 2017
377
Автопарк МП «Благоустройство» пополнится новыми машинами
На «Самара Арене» установлены две мачты освещения из четырнадцати
5 июля 2017
328
На «Самара Арене» установлены две мачты освещения из четырнадцати
Самолет, упавший в Самарской области, был сделан из деревянных брусьев и фанеры
5 июля 2017
297
Самолет, упавший в Самарской области, был сделан из деревянных брусьев и фанеры
Лента новостей
5 июля 2017 , 21:55
210
 
Самара попала под шквалистый ветер
Одна из "жертв" - стела Куйбышевского района,  часть которой оторвало сильным...
5 июля 2017 , 17:46
201
В Красноглинском районе «зарезервируют» землю под строительство нового грузового речпорта
Торги на подготовку проектной документации по планировке территории в целях строительства...
5 июля 2017 , 17:30
3294
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
5 июля 2017 , 17:21
260
Улица Карла Маркса будет перекрыта до конца июля
Речь идет об участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов.
5 июля 2017 , 17:10
184
Скончался солист Волжского русского народного хора Николай Шмаков
Заслуженный артист РФ ушел из жизни во вторник, 4 июля.
5 июля 2017 , 16:49
231
Жители Самары смогут в шутку пожениться в парке Гагарина
В субботу, 8 июля, в Самаре отметят День семьи, любви и верности.
5 июля 2017 , 16:06
377
Автопарк МП «Благоустройство» пополнится новыми машинами
Администрация Самары объявила торги на поставку 4 легковушек для МП...
Все новости
Календарь
Июль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9551
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7678
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5994
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4600
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
764
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1301
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
748
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
578
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.