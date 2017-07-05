Самара попала под шквалистый ветер
Одна из "жертв" - стела Куйбышевского района, часть которой оторвало сильным ветром. Она расположена возле остановки «Кряж».
Кроме того, там же в Куйбышевском районе на улице Таганской между домами 6 и 6Б шквалистый ветер повалил дерево, из-за чего оказался перекрыт проезд.
Напомним, сегодня из-за сильного ветра в районе Постникова оврага упала остановка. Также в городе повалило несколько деревьев. В частности, одно из деревьев упало на проезжую часть Московского шоссе недалеко от ТЦ «Айсберг».
Аналогичные случаи произошли и в Тольятти. В частности, по сообщению областного ГУ МЧС России, на территории города было зафиксировано более 30 падений деревьев, в том числе и на автомобили, а на улице Ботанической на проезжую часть упал рекламный щит.
В результате падения веток и деревьев на линии электропередач было нарушено электроснабжение 73 частных жилых домов с населением около 100 человек. Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По состоянию на 18.30 электроснабжение 47 домов восстановлено, окончание работ по восстановлению электроснабжения 26 домов в полном объеме запланировано на 22:00.
В Самаре продолжает дуть шквалистый западный ветер, порывы которого достигают 25-27 метров в секунду. По всему городу с деревьев сносит ветки. Пользователи соцсетей зафиксировал еще несколько случаев падения деревьев, в том числе и на машины. Такая погода сохранится до первой половины дня четверга, 6 июля.
На территории региона развернут оперативный штаб по ликвидации последствий прохождения грозового фронта. В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что при нахождении на улице необходимо остерегаться линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Водителям нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Видео пользователя Натальи Куличенко
Кроме того, там же в Куйбышевском районе на улице Таганской между домами 6 и 6Б шквалистый ветер повалил дерево, из-за чего оказался перекрыт проезд.
Напомним, сегодня из-за сильного ветра в районе Постникова оврага упала остановка. Также в городе повалило несколько деревьев. В частности, одно из деревьев упало на проезжую часть Московского шоссе недалеко от ТЦ «Айсберг».
Аналогичные случаи произошли и в Тольятти. В частности, по сообщению областного ГУ МЧС России, на территории города было зафиксировано более 30 падений деревьев, в том числе и на автомобили, а на улице Ботанической на проезжую часть упал рекламный щит.
В результате падения веток и деревьев на линии электропередач было нарушено электроснабжение 73 частных жилых домов с населением около 100 человек. Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По состоянию на 18.30 электроснабжение 47 домов восстановлено, окончание работ по восстановлению электроснабжения 26 домов в полном объеме запланировано на 22:00.
В Самаре продолжает дуть шквалистый западный ветер, порывы которого достигают 25-27 метров в секунду. По всему городу с деревьев сносит ветки. Пользователи соцсетей зафиксировал еще несколько случаев падения деревьев, в том числе и на машины. Такая погода сохранится до первой половины дня четверга, 6 июля.
На территории региона развернут оперативный штаб по ликвидации последствий прохождения грозового фронта. В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что при нахождении на улице необходимо остерегаться линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Водителям нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Видео пользователя Натальи Куличенко
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