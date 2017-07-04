Самара попала на трехрублевые памятные монеты к ЧМ-2018

На обороте серебряных монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом «Родина-мать» на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем «Союз» на четвертой.

Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.

На обороте 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении также имеется рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же Кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении.

Тираж монеты в обычном исполнении составит 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении – 250 тысяч.