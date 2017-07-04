04 июля 2017 года,
15:53
$ 58.97    67.2   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самара попала на трехрублевые памятные монеты к ЧМ-2018

Всего их будет 24 тысячи штук. Во вторник, 4 июля, Банк России выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Монеты посвящены проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщает Центральный Банк РФ.
 
На обороте серебряных монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом «Родина-мать» на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем «Союз» на четвертой.
 
Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук. 
 
На обороте 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении также имеется рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же Кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении.
 
Тираж монеты в обычном исполнении составит 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении – 250 тысяч.
Дата: 4 июля 2017 , 09:55
194
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: ЦБ РФ
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Детской картинной галерее выставляют новую коллекцию кукол
4 июля 2017
76
В Детской картинной галерее выставляют новую коллекцию кукол
Смягчение ограничений на продажу алкоголя откладывается до осени
4 июля 2017
171
Смягчение ограничений на продажу алкоголя откладывается до осени
По паспорту болельщика ЧМ-2018 в Самаре разрешат покупать алкоголь
4 июля 2017
72
По паспорту болельщика ЧМ-2018 в Самаре разрешат покупать алкоголь
Начальник горГИБДД предложил сделать движение в исторической части Самары односторонним
4 июля 2017
101
Начальник горГИБДД предложил сделать движение в исторической части Самары односторонним
Самарские дружинники будут больше работать с участковыми
4 июля 2017
118
Самарские дружинники будут больше работать с участковыми
В Самаре будут судить организаторов «финансовой пирамиды», которые обманывали глухонемых
4 июля 2017
302
 
В Самаре будут судить организаторов «финансовой пирамиды», которые обманывали глухонемых
40 процентов самарских чиновников опасается раскрывать сведения о доходах
4 июля 2017
127
40 процентов самарских чиновников опасается раскрывать сведения о доходах "электронно" из-за хакеров
Самарцев приглашают на День поцелуев
4 июля 2017
136
Самарцев приглашают на День поцелуев
В Самарском театре драмы поставили спектакль о тяжелой судьбе успешной бизнес-леди
4 июля 2017
158
В Самарском театре драмы поставили спектакль о тяжелой судьбе успешной бизнес-леди
Лента новостей
4 июля 2017 , 15:16
76
В Детской картинной галерее выставляют новую коллекцию кукол
Самарцев приглашают погрузиться в атмосферу народного праздника. В Детской картинной галерее...
4 июля 2017 , 15:13
171
Смягчение ограничений на продажу алкоголя откладывается до осени
Ранее sgpress.ru сообщал, что члены комитета по промышленности, предпринимательству и торговле...
4 июля 2017 , 15:09
72
По паспорту болельщика ЧМ-2018 в Самаре разрешат покупать алкоголь
Во вторник, 4 июля, вступил в силу приказ Министерства промышленности и торговли РФ, разрешающий...
4 июля 2017 , 14:37
101
Начальник горГИБДД предложил сделать движение в исторической части Самары односторонним
Это, по мнению Андрея Карпочева, поможет в решении проблемы отсутствия парковочных мест.
4 июля 2017 , 13:41
118
Самарские дружинники будут больше работать с участковыми
В регионе снизилось число уличных преступлений. Причиной этого, в том числе, стало появление...
4 июля 2017 , 13:39
302
 
В Самаре будут судить организаторов «финансовой пирамиды», которые обманывали глухонемых
Общая сумма ущерба составляет 50 млн рублей. Пострадавшими от действий мошенников признан 531...
4 июля 2017 , 12:29
127
40 процентов самарских чиновников опасается раскрывать сведения о доходах "электронно" из-за хакеров
По состоянию на 30 апреля 2017 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах...
Все новости
Календарь
Июль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9461
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7555
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5940
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4525
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
717
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1243
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
703
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
554
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.