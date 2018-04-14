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Самара получит дополнительные средства на строительство трёх детсадов

В четверг состоялось очередное заседание думы Самары. Основной вопрос - внесение изменений в бюджет областной столицы.

Заместитель руководителя городского департамента финансов и экономического развития Владислав Зотов рассказал, что в бюджете 2018 года необходимо перераспределить 19,5 млн рублей, 2019-го - 4,3 млн. Деньги нужны для того, чтобы обеспечить условия софинансирования для получения средств из вышестоящих бюджетов на строительство трех детских садов и на капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия. Последние расположены в том числе вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги.

Перераспределение средств согласовано с их главными распорядителями - городскими департаментами. Депутаты рассматривали этот вопрос в минувший вторник на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике. Планируется, что один детский сад возведут на улице Ташкентской - в районе домов №№ 112, 114, 116. Второй - на участке в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспекта Карла Маркса и Березовой аллеи. Третий - в 14-м квартале микрорайона Волгарь. Причем, как подчеркнула руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко, в каждом учреждении предполагается создать ясельные группы - дополнительные места для детей от двух месяцев до трех лет.

Депутаты поддержали изменения в бюджет единогласно.

Также на заседании решили сохранить действующую практику утверждения бюджета Самары сроком на три года. Формирование трехлетнего бюджета позволит зафиксировать приоритеты, следовать долгосрочным целям социально-экономической политики государства.

Справка «СГ»
Основные параметры бюджета 2018 года после внесения корректив не изменились: доходы - 22 421 млн рублей;
расходы - 23 088 млн рублей;
дефицит - 667 млн рублей.
Дата: 14 апреля 2018 , 12:20
144
Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: архив "СГ"
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