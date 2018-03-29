Самара получит дополнительные средства на образование и обновление общественных пространств

Параметры главного финансового документа на 2018 год с учетом изменений выглядят следующим образом:- доходы - 22 млрд 420 млн рублей- расходы – 23 млрд 88 млн рублей- дефицит бюджета - 667 млн рублей.В первую очередь изменения связаны с безвозмездными поступлениями средств вышестоящих бюджетов на сумму 4 млрд 858 млн рублей. Из них субвенции в размере 4 млрд 667 млн рублей пойдут на обеспечение бесплатного образования (в том числе выплаты классным руководителям и педагогическим работникам учреждений дошкольного образования).На выплату лизинговых платежей за 10 трамвайных вагонов, приобретенных в 2016 году, направят 184,1 млн рублей.Для проведения капремонта и приобретения необходимого инвентаря для детских оздоровительных учреждений города будет выделено 5,2 млн рублей.На обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, потратят 2,1 млн рублей.Кроме того, за счет дополнительных средств бюджета 98,1 млн рублей пойдут по линии доведения зарплаты работникам муниципальных учреждений до уровня МРОТ. С 1 мая он составит 11163 рублей. На капитальный ремонт семи детских оздоровительных лагерей потратят 31 млн рублей.5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно направят на установку автоматической пожарной сигнализации в 99 детсадах и оснащение нового детского сада в микрорайоне Крутые Ключи.На отлов и содержание безнадзорных животных в приютах выделят 5,9 млн рублей.25,9 млн рублей выделят на ремонт фасадов многоквартирных домов вдоль туристических маршрутов ЧМ-2018. На содержание зон отдыха и ремонт парапета для маломобильных граждан под Первомайским спуском потратят 20,7 млн рублей.Средства в размере 7,8 млн рублей, 6,6 млн рублей и 5 млн рублей пойдут на ремонт фонтана в сквере «Шанхай» на Молодогвардейской, капремонт парка имени 50-летия Октября и реконструкцию пятой очереди набережной.14 млн рублей потратят на ремонт сквера имени Ф.М.Сафонова на пересечении Арцыбушевской и Красноармейской.