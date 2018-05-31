Самара получит дополнительные деньги на ремонт дорог и жилье для детей-сирот

Изменения учитывают поступления средств вышестоящих бюджетов в сумме 1,6 миллиарда рублей. Почти половина этой суммы — 701 миллион рублей — потратят на капитальный ремонт самарских дорог. Еще на 205 миллионов рублей закупят 132 квартиры для детей-сирот. 92 миллиона рублей направят на проектирование и строительство в городе трамвайных линий. 78 миллионов рублей выделят на ежемесячные выплаты молодым педагогам и классным руководителям.

Также поправки учитывают перераспределение в бюджете 529 миллионов рублей. Это позволит направить 22 миллиона рублей на выкуп детского сада в микрорайоне Новая Самара, а также нанять охрану для муниципальных образовательных учреждений.

С учетом принятых поправок доходы бюджета на 2018 год составят 24 миллиарда рублей, расходы — 24,7 миллиарда рублей.