Самара получит 49,5 млн рублей стимулирующих субсидий из областного бюджета
Подведены итоги выполнения муниципальными образованиями показателей социально-экономического развития за январь 2017 года.
Как сообщает пресс-служба облправительства, на их основании муниципалитеты получают средства из регионального бюджета для софинансирования расходов местного значения. В январе на эти цели будет выделено 269 млн рублей.
Напомним, что система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям была введена в 2013 году в рамках исполнения послания губернатор Николая Меркушкина. Их размер зависит от выполнения конкретных социально-экономических показателей, которые определены отдельно для каждой территории.
"По итогам января этого года сводный индекс выполнения данных показателей превысил плановые в 9 из 10 городских округов, в 14 из 27 районов и в 149 из 304 городских и сельских поселений. Наиболее высокие результаты среди городов продемонстрировали Жигулевск (118,7%), Самара (117,8%) и Чапаевск (116,5%). Объем выделяемых стимулирующих субсидий составит для Жигулевска - 10 млн рублей, для Самары – 49,5 млн рублей, для Чапаевска – 11 млн рублей", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Как сообщает пресс-служба облправительства, на их основании муниципалитеты получают средства из регионального бюджета для софинансирования расходов местного значения. В январе на эти цели будет выделено 269 млн рублей.
Напомним, что система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям была введена в 2013 году в рамках исполнения послания губернатор Николая Меркушкина. Их размер зависит от выполнения конкретных социально-экономических показателей, которые определены отдельно для каждой территории.
"По итогам января этого года сводный индекс выполнения данных показателей превысил плановые в 9 из 10 городских округов, в 14 из 27 районов и в 149 из 304 городских и сельских поселений. Наиболее высокие результаты среди городов продемонстрировали Жигулевск (118,7%), Самара (117,8%) и Чапаевск (116,5%). Объем выделяемых стимулирующих субсидий составит для Жигулевска - 10 млн рублей, для Самары – 49,5 млн рублей, для Чапаевска – 11 млн рублей", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.
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