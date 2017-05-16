Самара получает только 6% от собранных в городе налогов

Вчера на рабочем совещании в мэрии обсуждали, как исполнен бюджет Самары за первый квартал 2017 года.



По словам руководителя департамента финансов и экономического развития Татьяны Офицеровой, доходы муниципалитета за три месяца составили 4,7 млрд рублей - 19,5% от годового плана. Это на 320 млн больше, чем за январь - март 2016-го. Самыми существенными источниками пополнения казны являются налоги на доходы физических лиц, на имущество, земельный, прибыль от использования муниципальной собственности, а также безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов.



Офицерова отметила, что из всех произведенных на территории города обязательных платежей в доход федерального бюджета зачислено 49,7%, в доход регионального - 44%, остальное пошло в местную казну. То есть из каждого рубля, заплаченного налогоплательщиками Самары, напрямую муниципалитету достаются шесть копеек.



Расходы за первый квартал составили 4,4 млрд рублей - 18% от годового плана. Наиболее затратными отраслями остаются образование, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство. На них пришлось 80% от всех бюджетных трат в отчетном периоде.



Основные источники собственных доходов бюджета (план на 2017 год)



НДФЛ - 8 млрд 409 млн рублей,

земельный налог - 2 млрд 137 млн,

ЕНВД - 752 млн,

налог на имущество - 333 млн.



Основные параметры бюджета Самары на 2017 год



Доходы - 24 млрд 202 млн рублей,

расходы - 24 млрд 654 млн,

дефицит - 452 млн.