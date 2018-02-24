Самара отмечает День защитника Отечества

В 11:00 состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В ней участвовали первые лица губернии, командование второй гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители Самары.

В 21:00 на самарской набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют.