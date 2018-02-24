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Самара отмечает День защитника Отечества

В пятницу, 23 февраля, в Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и 100-летнему юбилею Красной Армии.
 
В 11:00 состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В ней участвовали первые лица губернии, командование второй гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители Самары.
 
В 21:00 на самарской набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют.
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Дата: 23 февраля 2018 , 13:23
597
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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