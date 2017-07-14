Самара оказалась более привлекательной для туристов, чем курортные города

Исследование прошло в 19 городах России, в том числе и в Самаре. Респондентов просили назвать три российских города, которые они хотели бы посетить в туристических целях.По данным агентства, Самара заняла 17 место из 46 и обогнала в рейтинге куротную Анапу (27 место). Тольятти оказался на 32 месте. В пятерке самых популярных городов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург, а замыкают список Муром и Ростов Великий.Большинство опрошенных указали, что главная цель посещения российских городов для них - осмотр достопримечательностей (54%), посещение друзей и родственников (26%), лечение (12%) и курортный отдых (8%).