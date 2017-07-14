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Самара оказалась более привлекательной для туристов, чем курортные города

Рейтинг туристической привлекательности российских городов составило агентство ZoomMarket.

Исследование прошло в 19 городах России, в том числе и в Самаре. Респондентов просили назвать три российских города, которые они хотели бы посетить в туристических целях.

По данным агентства, Самара заняла 17 место из 46 и обогнала в рейтинге куротную Анапу (27 место). Тольятти оказался на 32 месте. В пятерке самых популярных городов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург, а замыкают список Муром и Ростов Великий.

Большинство опрошенных указали, что главная цель посещения российских городов для них - осмотр достопримечательностей (54%), посещение друзей и родственников (26%), лечение (12%) и курортный отдых (8%). 
Дата: 14 июля 2017 , 11:24
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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