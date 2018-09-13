«Самара» одержала четыре победы из пяти на сборах в Латвии

В первой игре самарцы победили «Нептунас-2» - 82:68.В завершавшем сбор матче против литовского «Пиено Жвайгждес», победителя последнего розыгрыша Балтийской лиги, самарцы лидировали в счете на протяжении всей игры и добились победы - 94:87.«Самара» провела во время литовского сбора пять матчей, в которых одержала четыре победы. 13 сентября команда возвращается домой, где продолжит подготовку к чемпионату Суперлиги. Скоро самарские баскетболисты сыграют перед своими болельщиками: 25 и 26 сентября в Самаре разыграют традиционный Кубок памяти Приматова.