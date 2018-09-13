«Самара» одержала четыре победы из пяти на сборах в Латвии
11 и 12 сентября баскетбольная команда «Самара» провела заключительные матчи недельного сбора.
В первой игре самарцы победили «Нептунас-2» - 82:68.
В завершавшем сбор матче против литовского «Пиено Жвайгждес», победителя последнего розыгрыша Балтийской лиги, самарцы лидировали в счете на протяжении всей игры и добились победы - 94:87.
«Самара» провела во время литовского сбора пять матчей, в которых одержала четыре победы. 13 сентября команда возвращается домой, где продолжит подготовку к чемпионату Суперлиги. Скоро самарские баскетболисты сыграют перед своими болельщиками: 25 и 26 сентября в Самаре разыграют традиционный Кубок памяти Приматова.
В первой игре самарцы победили «Нептунас-2» - 82:68.
В завершавшем сбор матче против литовского «Пиено Жвайгждес», победителя последнего розыгрыша Балтийской лиги, самарцы лидировали в счете на протяжении всей игры и добились победы - 94:87.
«Самара» провела во время литовского сбора пять матчей, в которых одержала четыре победы. 13 сентября команда возвращается домой, где продолжит подготовку к чемпионату Суперлиги. Скоро самарские баскетболисты сыграют перед своими болельщиками: 25 и 26 сентября в Самаре разыграют традиционный Кубок памяти Приматова.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 сентября 2018
209
13 сентября 2018
501
13 сентября 2018
143
13 сентября 2018
187
13 сентября 2018
196
13 сентября 2018
147
13 сентября 2018
341
13 сентября 2018
193
13 сентября 2018 , 17:24
209
На этих участках будут строить инженерные сети.
13 сентября 2018 , 15:06
143
Первая прогулка по стадиону состоится уже на следующей неделе.
13 сентября 2018 , 15:09
501
Совет депутатов единогласно поддержал ее кандидатуру.
13 сентября 2018 , 14:19
196
11 и 12 сентября баскетбольная команда «Самара» провела заключительные матчи...
13 сентября 2018 , 14:27
187
Жителям покажут работы Вениамина Клецеля .
13 сентября 2018 , 12:23
147
МТС продолжили развитие проекта в Самарской области.
13 сентября 2018 , 11:58
204
Вчера Дмитрий Азаров, одержавший победу на выборах главы региона, провел встречу с...
13 сентября 2018 , 11:51
341
На его «окнах» - история появления трамваев в Самаре.
13 сентября 2018 , 11:37
193
Привлекательность города, конечно, должна иметь конкретные материальные воплощения. Городкурорт...
13 сентября 2018 , 11:21
237
Около магазина, расположенного на улице Стара-Загора, 301а, гаражи появились очень давно. Особой...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21 августа 2018
2889
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
15 августа 2018
2352
Это связано с ремонтом теплотрассы.
27 августа 2018
2164
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником.
9 сентября 2018
1792
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
3 сентября 2018
1439
В понедельник, 3 сентября, в мэрии Самары рассказали о том, как город будет праздновать свое...
17 августа 2018
1331
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
15 августа 2018
787
Рассказываем об этих зданиях, их истории и жителях.
15 августа 2018
378
Появился электронный сборник о футболе с документами 1911-1991 годов.
15 августа 2018
358
Билеты по спеццене можно приобрести до 30 августа.
15 августа 2018
2352
Это связано с ремонтом теплотрассы.