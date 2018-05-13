Самара на три дня получила Кубок мира по футболу

В воскресенье, 13 мая, в Самару прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу ФИФА. Днем его представили жителям нашего города на площади Куйбышева, которая во время Чемпионата мира станет местом проведения фестиваля болельщиков.После этого Кубок перенесли в специальный шатер. Он будет находиться здесь два дня. Вход в шатер открыт с 12:00 до 20:00. Все желающие в порядке живой очереди смогут увидеть трофей.Прикасаться к Кубку мира нельзя. Такой привилегией обладают только главы государств и команды-победители Чемпионата мира по футболу. С ним можно будет сфотографироваться и забрать на месте распечатанное фото. Оригинал также будет доступен для скачивания в интернете. «Селфиться» с Кубком запрещено.В первый день визита трофея в Самару на площади Куйбышева состоялся юнифайд-турнир по футболу. В играх приняли участие смешанные команды, в составе которых на поле вышли представители власти, спортсмены, ветераны, ребята с ограниченными возможностями.В понедельник, 14 мая, до того, как вновь вернуться на площадь Куйбышева, Кубок мира побывает в самарской школе №174. Для учеников проведут урок футбола.Во вторник, 15 мая, футбольный трофей привезут на тренировочные поля «Самара Арены». Там состоится открытие городского этапа турнира «Кожаный мяч». Его участники смогут сфотографироваться с Кубком. После этого футбольная реликвия продолжит свой тур по России. Следующим пунктом станет Казань.Организаторы кубкового турне, представители компании Coca-Cola уверяют, что в Самару привезли настоящий трофей, который в своих руках держали все Чемпионы мира начиная с 1974 года. Сделан он из золота и весит чуть больше шести килограммов. По правилам ФИФА, Кубок Чемпионата мира не может быть передан кому-либо навечно. Поэтому сборные - Чемпионы мира, получают взамен Кубок победителей Чемпионата мира. А оригинальный трофей отправляется в кругосветное путешествие перед каждым Чемпионатом мира.- Вся Самарская область живет футболом, живет в предвкушении матчей Чемпионата мира. Мы ждем гостей из разных стран и регионов, готовимся к этому. Приезд в Самару легендарного футбольного трофея создает особое настроение. Мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам. Наш регион готовится к Чемпионату мира с особым настроением. Самара живет футболом. Я уверен, что праздник футбола, объединяющий людей разных национальностей, пройдет в Самаре на самом высоком уровне.- Самара – город, принимающий игры Чемпионата мира по футболу. Я убежден, что у многих жителей будет возможность приобщиться к этому празднику. Я надеюсь, что люди получат удовольствие и от ближайших двух дней, когда они смогут увидеть настоящий Кубок мира. Это уникальная возможность, которая появляется у большинства только один раз в жизни.- Самара - один из самых ярких исторических и культурных центров России. В преддверии футбольного праздника она стала еще краше, лучше и ярче. Здесь построен самый лучший стадион в России. Здесь живут открытые дружелюбные люди, среди которых можно найти новых друзей. Я очень надеюсь, что в конечном итоге, при моей жизни, на Кубке появится надпись «сборная России».- Хочу поблагодарить всех причастных за возможность увидеть уникальный Кубок. Он прекрасен. Я с нетерпением жду начала Чемпионата мира. Самара всегда была красавицей. Сейчас город прекрасен, благодаря, в том числе, и Чемпионату миру. Мы достойно подготовились к нему.