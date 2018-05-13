Самара на три дня получила Кубок мира по футболу
Любой желающий может увидеть трофей на площади Куйбышева.
В воскресенье, 13 мая, в Самару прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу ФИФА. Днем его представили жителям нашего города на площади Куйбышева, которая во время Чемпионата мира станет местом проведения фестиваля болельщиков.
После этого Кубок перенесли в специальный шатер. Он будет находиться здесь два дня. Вход в шатер открыт с 12:00 до 20:00. Все желающие в порядке живой очереди смогут увидеть трофей.
Прикасаться к Кубку мира нельзя. Такой привилегией обладают только главы государств и команды-победители Чемпионата мира по футболу. С ним можно будет сфотографироваться и забрать на месте распечатанное фото. Оригинал также будет доступен для скачивания в интернете. «Селфиться» с Кубком запрещено.
В первый день визита трофея в Самару на площади Куйбышева состоялся юнифайд-турнир по футболу. В играх приняли участие смешанные команды, в составе которых на поле вышли представители власти, спортсмены, ветераны, ребята с ограниченными возможностями.
В понедельник, 14 мая, до того, как вновь вернуться на площадь Куйбышева, Кубок мира побывает в самарской школе №174. Для учеников проведут урок футбола.
Во вторник, 15 мая, футбольный трофей привезут на тренировочные поля «Самара Арены». Там состоится открытие городского этапа турнира «Кожаный мяч». Его участники смогут сфотографироваться с Кубком. После этого футбольная реликвия продолжит свой тур по России. Следующим пунктом станет Казань.
Организаторы кубкового турне, представители компании Coca-Cola уверяют, что в Самару привезли настоящий трофей, который в своих руках держали все Чемпионы мира начиная с 1974 года. Сделан он из золота и весит чуть больше шести килограммов. По правилам ФИФА, Кубок Чемпионата мира не может быть передан кому-либо навечно. Поэтому сборные - Чемпионы мира, получают взамен Кубок победителей Чемпионата мира. А оригинальный трофей отправляется в кругосветное путешествие перед каждым Чемпионатом мира.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:
- Вся Самарская область живет футболом, живет в предвкушении матчей Чемпионата мира. Мы ждем гостей из разных стран и регионов, готовимся к этому. Приезд в Самару легендарного футбольного трофея создает особое настроение. Мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам. Наш регион готовится к Чемпионату мира с особым настроением. Самара живет футболом. Я уверен, что праздник футбола, объединяющий людей разных национальностей, пройдет в Самаре на самом высоком уровне.
Официальный представитель ФИФА Лукас Рахов:
- Самара – город, принимающий игры Чемпионата мира по футболу. Я убежден, что у многих жителей будет возможность приобщиться к этому празднику. Я надеюсь, что люди получат удовольствие и от ближайших двух дней, когда они смогут увидеть настоящий Кубок мира. Это уникальная возможность, которая появляется у большинства только один раз в жизни.
Посол ЧМ-2018 от Самары, летчик-испытатель, космонавт Олег Кононенко:
- Самара - один из самых ярких исторических и культурных центров России. В преддверии футбольного праздника она стала еще краше, лучше и ярче. Здесь построен самый лучший стадион в России. Здесь живут открытые дружелюбные люди, среди которых можно найти новых друзей. Я очень надеюсь, что в конечном итоге, при моей жизни, на Кубке появится надпись «сборная России».
Посол ЧМ-2018 от Самары, чемпионка паралимпийских игр Николь Родомакина:
- Хочу поблагодарить всех причастных за возможность увидеть уникальный Кубок. Он прекрасен. Я с нетерпением жду начала Чемпионата мира. Самара всегда была красавицей. Сейчас город прекрасен, благодаря, в том числе, и Чемпионату миру. Мы достойно подготовились к нему.
В воскресенье, 13 мая, в Самару прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу ФИФА. Днем его представили жителям нашего города на площади Куйбышева, которая во время Чемпионата мира станет местом проведения фестиваля болельщиков.
После этого Кубок перенесли в специальный шатер. Он будет находиться здесь два дня. Вход в шатер открыт с 12:00 до 20:00. Все желающие в порядке живой очереди смогут увидеть трофей.
Прикасаться к Кубку мира нельзя. Такой привилегией обладают только главы государств и команды-победители Чемпионата мира по футболу. С ним можно будет сфотографироваться и забрать на месте распечатанное фото. Оригинал также будет доступен для скачивания в интернете. «Селфиться» с Кубком запрещено.
В первый день визита трофея в Самару на площади Куйбышева состоялся юнифайд-турнир по футболу. В играх приняли участие смешанные команды, в составе которых на поле вышли представители власти, спортсмены, ветераны, ребята с ограниченными возможностями.
В понедельник, 14 мая, до того, как вновь вернуться на площадь Куйбышева, Кубок мира побывает в самарской школе №174. Для учеников проведут урок футбола.
Во вторник, 15 мая, футбольный трофей привезут на тренировочные поля «Самара Арены». Там состоится открытие городского этапа турнира «Кожаный мяч». Его участники смогут сфотографироваться с Кубком. После этого футбольная реликвия продолжит свой тур по России. Следующим пунктом станет Казань.
Организаторы кубкового турне, представители компании Coca-Cola уверяют, что в Самару привезли настоящий трофей, который в своих руках держали все Чемпионы мира начиная с 1974 года. Сделан он из золота и весит чуть больше шести килограммов. По правилам ФИФА, Кубок Чемпионата мира не может быть передан кому-либо навечно. Поэтому сборные - Чемпионы мира, получают взамен Кубок победителей Чемпионата мира. А оригинальный трофей отправляется в кругосветное путешествие перед каждым Чемпионатом мира.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:
- Вся Самарская область живет футболом, живет в предвкушении матчей Чемпионата мира. Мы ждем гостей из разных стран и регионов, готовимся к этому. Приезд в Самару легендарного футбольного трофея создает особое настроение. Мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам. Наш регион готовится к Чемпионату мира с особым настроением. Самара живет футболом. Я уверен, что праздник футбола, объединяющий людей разных национальностей, пройдет в Самаре на самом высоком уровне.
Официальный представитель ФИФА Лукас Рахов:
- Самара – город, принимающий игры Чемпионата мира по футболу. Я убежден, что у многих жителей будет возможность приобщиться к этому празднику. Я надеюсь, что люди получат удовольствие и от ближайших двух дней, когда они смогут увидеть настоящий Кубок мира. Это уникальная возможность, которая появляется у большинства только один раз в жизни.
Посол ЧМ-2018 от Самары, летчик-испытатель, космонавт Олег Кононенко:
- Самара - один из самых ярких исторических и культурных центров России. В преддверии футбольного праздника она стала еще краше, лучше и ярче. Здесь построен самый лучший стадион в России. Здесь живут открытые дружелюбные люди, среди которых можно найти новых друзей. Я очень надеюсь, что в конечном итоге, при моей жизни, на Кубке появится надпись «сборная России».
Посол ЧМ-2018 от Самары, чемпионка паралимпийских игр Николь Родомакина:
- Хочу поблагодарить всех причастных за возможность увидеть уникальный Кубок. Он прекрасен. Я с нетерпением жду начала Чемпионата мира. Самара всегда была красавицей. Сейчас город прекрасен, благодаря, в том числе, и Чемпионату миру. Мы достойно подготовились к нему.
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