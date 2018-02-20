Самара может получить статус исторического поселения

В исторические кварталы Самары пришло долгожданное обновление: приводят в порядок фасады и кровли, на восстановленных усадьбах устанавливают таблички с краеведческой информацией.



Власти аккумулировали усилия, привлекли меценатов для того, чтобы в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ максимально привести в порядок исторические кварталы. А кроме того, очень вовремя в Самаре проявила себя добрая воля общественников - не просто выступающих за сохранение культурной среды, но и активно действующих. Об объединении усилий профессионалов и добровольцев-градозащитников на днях шла речь за круглым столом в Доме архитектора. Тему для обсуждения определили как «Старый город. Новые пути».



Шаг за шагом



Руководитель управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко подчеркнул: ратуем за систему взаимодействия государственных органов охраны с общественными организациями, вся информация должна быть доступна для заинтересованных горожан. И сообщил, что предпринято его ведомством в последнее время. Из 468 объектов культурного наследия региона (ОКН) на 352 уже наложено обременение.



Это значит, что конкретная территория теперь может осваиваться только при выполнении определенных условий по сохранению исторической среды. Прежних ошибок, когда действовали иные параметры застройки в старых кварталах Самары, увы, уже не исправить, а вот новых теперь быть не должно.



Еще шаг. Готовят документы для формирования фонда капремонта жилья в статусе ОКН. Эти здания требуют особых подходов, до сих пор средств на них шло недостаточно.



Идея к обсуждению



Профессионалы и общественники пробивают и такую идею: Самара должна получить статус исторического поселения. Как сообщил Владимир Филипенко, пакет документов готов. Несколько дней назад такой же вопрос обсуждали и в Сызрани.



Что это даст городам с исторической застройкой? Как считают профессионалы и активисты, - дополнительную степень защиты от посягательств на ценную старину.



- Статус исторического поселения - это не наступление на интересы застройщика, - отметил главный архитектор Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Виталий Стадников. - Это возможность сохранить историческую среду через дополнительное финансирование. В последнее время ситуация, к счастью, меняется, происходит переориентация под качество городского пространства. Потому что всем понятно, что только качественная среда привлечет в город дополнительные трудовые ресурсы, как и дополнительный поток экскурсантов. Значит, надо заниматься сохранением объектов культурного наследия, чтобы город не напоминал яблоко, гнилое изнутри. Самара очень долго воспринималась не как исторический город, а как промышленный центр. Между тем времена меняются, исторический статус Самары становится все более значимым.



- Историческое поселение - это не способ все зарегулировать, наставить запретов, - пояснил председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов (Москва). - Это хороший инструмент для сохранения исторического ядра и в то же время для продуманного развития города. Подспорьем станут и целевые средства на благоустройство исторической среды. Но они пойдут при условии, что регион предварительно утвердит необходимые режимы и регламенты. Это должна быть инициатива от региона. Еще подсказка: вопрос о придании городу статуса исторического поселения надо вынести на общественное обсуждение.



Местные общественники - недавно вступившая в должность председатель самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова, ее заместитель Андрей Кочетков формируют команду городских активистов. Неравнодушным людям предлагают в нее вливаться и браться за

дело. Впереди - градозащитный съезд, ремонт старинных усадеб в рамках проекта «Том Сойер Фест», реализация добровольческого плана «Пять шагов в сохранении наследия» и много других инициатив на благо Самары.



24-25 марта Самара станет местом проведения VI съезда градозащитных организаций России. Он будет посвящен наиболее заметным российским и международным добровольческим практикам по сохранению культурного наследия. В эти же дни в городе пройдет школа волонтерского фестиваля «Том Сойер Фест».