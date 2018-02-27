Самара готовится принять московский «Спартак»
На среду, 28 февраля, запланирован матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак". Игра состоится, если не помешают погодные условия.
Игру "Крылья Советов" – "Спартак" будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
Владимир Москалев отсудил по три игры с учатстием "Крыльев Советов" в Чемпионатах России и в ФНЛ. В ФНЛ "Крылья" при нем дважды выиграли и один раз проиграли. В Чемпионате дважды сыграли вничью и один раз проиграли - на выезде в 2015 году московскому «Спартаку» со счетом 0:1.
Матч может не состояться при неблагоприятных погодных условиях. Решение об этом будет принимать как раз Владимир Москалев. На "Металлурге" заверили, что делают все для того, чтобы принять эту игру.
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Сергей Корниленко
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Куинси Промес
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Нападающий
рост 186 вес 90
сезон 2017-2018 Игр 24 Голов 11
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Полузащитник
рост 174 вес 71
сезон 2017-2018 Игр 17 Голов 10
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Первый официальный матч для «Крыльев Советов» в этом сезоне. На последнем сборе на Кипре команда приняла участие в Кубке ФНЛ. Одержав четыре победы в пяти матчах, «Крылья» заняли пятое место. В последнем матче обыграли «Спартак-2» по пенальти. Голы забивали Ятченко и Самодин. На 80-й минуте с поля был удален Сергей Корниленко.
|«Спартак» до матча против «Крыльев» успел вылететь из Лиги Чемпионов. В домашней встрече они проиграли «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:3, в гостях победили - 2:1. Отличились Луис Адриано и Лоренсо Мельгарехо. В Самару на игру с «Крыльями» отправились все игроки за исключением Сердара Таски, который травмирован.
Игру "Крылья Советов" – "Спартак" будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
Владимир Москалев отсудил по три игры с учатстием "Крыльев Советов" в Чемпионатах России и в ФНЛ. В ФНЛ "Крылья" при нем дважды выиграли и один раз проиграли. В Чемпионате дважды сыграли вничью и один раз проиграли - на выезде в 2015 году московскому «Спартаку» со счетом 0:1.
Матч может не состояться при неблагоприятных погодных условиях. Решение об этом будет принимать как раз Владимир Москалев. На "Металлурге" заверили, что делают все для того, чтобы принять эту игру.
Евгений Дмитриев, директор стадиона «Металлург»:
Мы очищаем трибуны и готовим поле. Каждый день на стадионе работают более 100 человек. Мы сняли слой укрывного материала, чтобы подсушить газон. После новогодних праздников первый раз включали подогрев и подсеяли около 500 кг семян. Из-за погодных условий рост не такой быстрый, как летом. Сейчас оставили на поле один укрывной слой пленки. Его пока нельзя поднимать из-за мороза. Трава влажная и может застекленеть.
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