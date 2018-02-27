Самара готовится принять московский «Спартак»

«Спартак» до матча против «Крыльев» успел вылететь из Лиги Чемпионов. В домашней встрече они проиграли «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:3, в гостях победили - 2:1. Отличились Луис Адриано и Лоренсо Мельгарехо. В Самару на игру с «Крыльями» отправились все игроки за исключением Сердара Таски, который травмирован.

Первый официальный матч для «Крыльев Советов» в этом сезоне. На последнем сборе на Кипре команда приняла участие в Кубке ФНЛ. Одержав четыре победы в пяти матчах, «Крылья» заняли пятое место. В последнем матче обыграли «Спартак-2» по пенальти. Голы забивали Ятченко и Самодин. На 80-й минуте с поля был удален Сергей Корниленко.

Первый официальный матч для «Крыльев Советов» в этом сезоне. На последнем сборе на Кипре команда приняла участие в Кубке ФНЛ. Одержав четыре победы в пяти матчах, «Крылья» заняли пятое место. В последнем матче обыграли «Спартак-2» по пенальти. Голы забивали Ятченко и Самодин. На 80-й минуте с поля был удален Сергей Корниленко.

Игру "Крылья Советов" – "Спартак" будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).Владимир Москалев отсудил по три игры с учатстием "Крыльев Советов" в Чемпионатах России и в ФНЛ. В ФНЛ "Крылья" при нем дважды выиграли и один раз проиграли. В Чемпионате дважды сыграли вничью и один раз проиграли - на выезде в 2015 году московскому «Спартаку» со счетом 0:1.Матч может не состояться при неблагоприятных погодных условиях. Решение об этом будет принимать как раз Владимир Москалев. На "Металлурге" заверили, что делают все для того, чтобы принять эту игру.