Самара готовится к Зимнему Грушинскому фестивалю. Он пройдет с 17 по 19 февраля
С 17 по 19 февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.
Эти встречи не имеют нумерации, как главные летние фестивали. Но президент клуба им. Валерия Грушина Борис Кейльман подсказывает: первый зимний проходил в 1978 году в переполненном зале тогда еще заводского Дворца культуры «Звезда»: народ стоял в проходах, сидел в оркестровой яме… В общем, инициативу клуба все поддержали сразу и безоговорочно. С тех пор и проходят ежегодные зимние концерты.
- На летних фестивалях многих знакомых и друзей нелегко увидеть: большая поляна, насыщенная программа сразу на нескольких сценах. А на зимнем, в одном зале, друзья встречаются обязательно, - отмечает Борис Кейльман.
Два дня назад в пресс-центре «Самарской Газеты» о программе и задуманных творческих экспериментах предстоящего Зимнего фестиваля рассказали Борис Кейльман и автор-исполнитель из Москвы Александр Щербина, чье имя значится в фестивальной афише.
Фестиваль, как всегда, верен своим старым друзьям. Приедет легендарный бард, ученый, путешественник Александр Городницкий. Он откроет Зимний Грушинский-2017 и будет участвовать в двух гала-концертах. Ждем Галину Хомчик, Тимура Шаова, Алексея Иващенко, Алексея Зыкова, наше любимое Грушинское трио, Юрия Панюшкина. Но на сцене появится и интересная ищущая молодежь «новой волны». А еще задуманы творческие эксперименты, которых постоянная искушенная публика ждет и обычно очень доброжелательно принимает. В прошлом году, например, барды впервые пели под аккомпанемент джазового оркестра. Всем понравилось.
- В этом году будет несколько экспериментов. Мы пока не знаем, что получится, но бардовское движение тем и ценно, что оно во многом непредсказуемо. Это живой организм, здесь нет заорганизованности, запротоколированности, - предупреждает член худсовета Грушинского фестиваля Александр Щербина. - Во многом экспериментальным станет концерт, где будем выступать я, Павел Пиковский и участник проекта «Голос» Василий Уриевский. Еще один эксперимент - совместное выступление Алексея Иващенко и Тимура Шаова. Зная этих авторов, предполагаю, будет что-то невероятное.
- Еще одна интересная программа фестиваля - гала-концерт «Люди идут по свету», - сообщает Борис Кейльман. - Там прозвучат старые добрые песни о дальних походах, горах и реках, ведь бардовское движение во многом начиналось именно с походных туристических произведений.
В общем, будут проникновенные стихи, хорошие песни и интересные исполнители. А организаторы выражают благодарность областной и городской власти, которые оказывают Грушинским фестивалям неоценимую и всестороннюю помощь. Благодаря ей мы можем встречаться все вместе, вспоминать, слушать и петь песни, открытые миру.
Эти встречи не имеют нумерации, как главные летние фестивали. Но президент клуба им. Валерия Грушина Борис Кейльман подсказывает: первый зимний проходил в 1978 году в переполненном зале тогда еще заводского Дворца культуры «Звезда»: народ стоял в проходах, сидел в оркестровой яме… В общем, инициативу клуба все поддержали сразу и безоговорочно. С тех пор и проходят ежегодные зимние концерты.
- На летних фестивалях многих знакомых и друзей нелегко увидеть: большая поляна, насыщенная программа сразу на нескольких сценах. А на зимнем, в одном зале, друзья встречаются обязательно, - отмечает Борис Кейльман.
Два дня назад в пресс-центре «Самарской Газеты» о программе и задуманных творческих экспериментах предстоящего Зимнего фестиваля рассказали Борис Кейльман и автор-исполнитель из Москвы Александр Щербина, чье имя значится в фестивальной афише.
Фестиваль, как всегда, верен своим старым друзьям. Приедет легендарный бард, ученый, путешественник Александр Городницкий. Он откроет Зимний Грушинский-2017 и будет участвовать в двух гала-концертах. Ждем Галину Хомчик, Тимура Шаова, Алексея Иващенко, Алексея Зыкова, наше любимое Грушинское трио, Юрия Панюшкина. Но на сцене появится и интересная ищущая молодежь «новой волны». А еще задуманы творческие эксперименты, которых постоянная искушенная публика ждет и обычно очень доброжелательно принимает. В прошлом году, например, барды впервые пели под аккомпанемент джазового оркестра. Всем понравилось.
- В этом году будет несколько экспериментов. Мы пока не знаем, что получится, но бардовское движение тем и ценно, что оно во многом непредсказуемо. Это живой организм, здесь нет заорганизованности, запротоколированности, - предупреждает член худсовета Грушинского фестиваля Александр Щербина. - Во многом экспериментальным станет концерт, где будем выступать я, Павел Пиковский и участник проекта «Голос» Василий Уриевский. Еще один эксперимент - совместное выступление Алексея Иващенко и Тимура Шаова. Зная этих авторов, предполагаю, будет что-то невероятное.
- Еще одна интересная программа фестиваля - гала-концерт «Люди идут по свету», - сообщает Борис Кейльман. - Там прозвучат старые добрые песни о дальних походах, горах и реках, ведь бардовское движение во многом начиналось именно с походных туристических произведений.
В общем, будут проникновенные стихи, хорошие песни и интересные исполнители. А организаторы выражают благодарность областной и городской власти, которые оказывают Грушинским фестивалям неоценимую и всестороннюю помощь. Благодаря ей мы можем встречаться все вместе, вспоминать, слушать и петь песни, открытые миру.
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