«Самара Арену» планируют использовать для проведения симпозиумов, форумов и фестивалей

О судьбе «Самара Арены» после ЧМ-2018 рассказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».- Особенности конструктива нашего стадиона создают предпосылки для больших расходов по сравнению с другими стадионами. Площадь «Самара Арены» почти равна площади московского стадиона «Лужники», хотя он рассчитан на 81 000 мест, а наш – на 45 000. Содержание будет недешевым, поэтому нам крайне важно, чтобы к управлению стадионом пришла эффективная команда, - сказал Дмитрий Азаров. - Я приглашаю принять участие жителей области в конкурсном отборе, который мы будем проводить. Нужны креативные, талантливые люди. Мы обязаны сформировать команду, которая будет эксплуатировать стадион и заниматься его наполнением. Очень важно, чтобы кроме спортивной тематики, мы смогли использовать стадион для проведения симпозиумов, конференций, форумов, концертов, фестивалей. Для этого есть все возможности и площади.