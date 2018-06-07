«Самара Арена» в цифрах
О стадионе, на котором пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу.
До старта ЧМ-2018 осталась всего неделя. Новая «Самара Арена» примет четыре матча группового этапа и две игры плей-офф. Пока строители завершают подготовку к мировому футбольному первенству стадиона, рассказываем о нем в цифрах.
До старта ЧМ-2018 осталась всего неделя. Новая «Самара Арена» примет четыре матча группового этапа и две игры плей-офф. Пока строители завершают подготовку к мировому футбольному первенству стадиона, рассказываем о нем в цифрах.
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