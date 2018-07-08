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"Самара Арена" простилась с Чемпионатом мира по футболу

На самарском стадионе завершился матч между Англией и Швецией.

В субботу, 7 июля, на "Самара Арене" состоялся матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Англия играла против Швеции. Победу со счетом 2:0 одержала команда "туманного Альбиона". Игру посетил 39991 болельщик.

Матч между Англией и Швецией стал последней игрой Чемпионата мира по футболу, которую приняла "Самара Арена".
Дата: 7 июля 2018 , 19:49
763
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Андрей Федоров
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