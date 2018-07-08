"Самара Арена" простилась с Чемпионатом мира по футболу
На самарском стадионе завершился матч между Англией и Швецией.
В субботу, 7 июля, на "Самара Арене" состоялся матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Англия играла против Швеции. Победу со счетом 2:0 одержала команда "туманного Альбиона". Игру посетил 39991 болельщик.
Матч между Англией и Швецией стал последней игрой Чемпионата мира по футболу, которую приняла "Самара Арена".
В субботу, 7 июля, на "Самара Арене" состоялся матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Англия играла против Швеции. Победу со счетом 2:0 одержала команда "туманного Альбиона". Игру посетил 39991 болельщик.
Матч между Англией и Швецией стал последней игрой Чемпионата мира по футболу, которую приняла "Самара Арена".
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июля 2018
763
7 июля 2018
694
7 июля 2018
539
7 июля 2018
332
7 июля 2018
360
7 июля 2018
334
7 июля 2018
310
7 июля 2018 , 19:49
763
На самарском стадионе завершился матч между Англией и Швецией
7 июля 2018 , 19:41
694
В подарок Ярослав Есаулов, его жена Ксения и дочка Арина получили билеты на VIP-трибуну...
7 июля 2018 , 19:28
539
Жители и гости города могут узнать интересные факты об этой стране.
7 июля 2018 , 17:40
489
Британцы присоединились к всероссийскому флешмобу
7 июля 2018 , 17:07
435
Около восьми тысяч британцев и скандинавов приехали в Самару
7 июля 2018 , 16:00
332
Сегодня «Самара Арена» попрощается с Чемпионатом мира на высокой эмоциональной...
7 июля 2018 , 14:15
360
Он променял горячую Латинскую Америку на заснеженную Россию.
7 июля 2018 , 12:02
334
Нас ждет очередной сильный соперник, и шансы по-прежнему 50 на 50.
7 июля 2018 , 11:40
310
В столице губернии состоялся первый концерт фестиваля «Джаз в Струковском саду»,...
6 июля 2018 , 21:45
543
В пятницу, 6 июля, у склона площади Славы состоялся концерт в поддержку сборной России по...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14036
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12145
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8686
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8304
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7663
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1704
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1503
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
780
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1177
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
688
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.