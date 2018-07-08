"Самара Арена" простилась с Чемпионатом мира по футболу

В субботу, 7 июля, на "Самара Арене" состоялся матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Англия играла против Швеции. Победу со счетом 2:0 одержала команда "туманного Альбиона". Игру посетил 39991 болельщик.Матч между Англией и Швецией стал последней игрой Чемпионата мира по футболу, которую приняла "Самара Арена".