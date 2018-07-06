«Самара Арена» готовится к последней игре ЧМ-2018
В субботу, 7 июля, на нашем стадионе пройдет матч 1\4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии. Вход для зрителей откроют в 15:00.
По ожиданиям, на игру прибудут около 5,5 тысяч болельщиков из Швеции и 3,5 тысячи из Англии.
Для болельщиков будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой. Там же установлены спортивные развлечения: робот-вратарь, зона для текбола и настольный футбол. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Проезд в них в день матча бесплатный.
Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/Д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/Д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион.
Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион — Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь
Промежуточная остановка: Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр — СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» — Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» — Самарская площадь
Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков — СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина (ОСТАНОВКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛ. ПОЛЕВОЙ), КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 – Терминал 2
Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской. Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переходить улицу Арена 2018 можно только по подземному пешеходному переходу.
По ожиданиям, на игру прибудут около 5,5 тысяч болельщиков из Швеции и 3,5 тысячи из Англии.
Для болельщиков будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой. Там же установлены спортивные развлечения: робот-вратарь, зона для текбола и настольный футбол. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Проезд в них в день матча бесплатный.
Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/Д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/Д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион.
Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион — Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь
Промежуточная остановка: Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр — СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» — Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» — Самарская площадь
Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков — СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина (ОСТАНОВКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛ. ПОЛЕВОЙ), КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 – Терминал 2
Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской. Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переходить улицу Арена 2018 можно только по подземному пешеходному переходу.
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