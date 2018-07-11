«Самара Арена». Цифры Чемпионата мира по футболу
Стадион принял шесть матчей мирового первенства. В Самаре прошли четыре игры группового этапа и две игры плей-офф. Рассказываем о них в цифрах.
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