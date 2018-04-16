«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон, продолжается отделка внутренних помещений. Около арены приводят в порядок тротуары и инфраструктуру. За 60 дней до старта Чемпионата мира в России sgpress.ru побывал на стадионе «Самара Арена». Планируется, что стадион будет готов принять первый тестовый матч в конце апреля.
Панорама площадки перед стадионом. Между стадионом и входной группой со стороны южной трибуны.
Входных групп четыре. Они расположены у каждой трибуны.
Вход на стадион со стороны южной трибуны
Панорама стадиона от северной трибуны
Панорама стадиона с южной трибуны
Панорама от скамеек запасных у западной трибуны
На стадионе укладывают газон, выращенный по европейским стандартам. Такую же траву укладывали на стадионах, которые принимали Чемпионат Европы 2016 года во Франции.
После раскатывания рулонов его выравнивают и подрезают
Вид на западную трибуну с "Юга". Осталось установить зрительские кресла на верхнем ярусе
Верхний ярус и застекленные VIP-ложи
Южная трибуна. Вид от "Запада"
Одно из двух цифровых табло. Они находятся над северной и южной трибуной
Прожектора и звуковые колонки
Тест системы автополива
А здесь установят скамейку запасных
Настройка ламп подогрева газона
Применять их пока не будут. Из-за установившейся теплой погоды в этом нет необходимости. После укладки газона протестируют подогрев поля.
Просто атмосферное фото
Как выглядел стадион за 200 дней до Чемпионата мира по футболу можно посмотреть здесь.
Панорама площадки перед стадионом. Между стадионом и входной группой со стороны южной трибуны.
Входных групп четыре. Они расположены у каждой трибуны.
Вход на стадион со стороны южной трибуны
Панорама стадиона от северной трибуны
Панорама стадиона с южной трибуны
Панорама от скамеек запасных у западной трибуны
На стадионе укладывают газон, выращенный по европейским стандартам. Такую же траву укладывали на стадионах, которые принимали Чемпионат Европы 2016 года во Франции.
После раскатывания рулонов его выравнивают и подрезают
Вид на западную трибуну с "Юга". Осталось установить зрительские кресла на верхнем ярусе
Верхний ярус и застекленные VIP-ложи
Южная трибуна. Вид от "Запада"
Одно из двух цифровых табло. Они находятся над северной и южной трибуной
Прожектора и звуковые колонки
Тест системы автополива
А здесь установят скамейку запасных
Настройка ламп подогрева газона
Применять их пока не будут. Из-за установившейся теплой погоды в этом нет необходимости. После укладки газона протестируют подогрев поля.
Просто атмосферное фото
Как выглядел стадион за 200 дней до Чемпионата мира по футболу можно посмотреть здесь.
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