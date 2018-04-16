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«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018

На поле стадиона уложили газон, продолжается отделка внутренних помещений. Около арены приводят в порядок тротуары и инфраструктуру. За 60 дней до старта Чемпионата мира в России sgpress.ru побывал на стадионе «Самара Арена». Планируется, что стадион будет готов принять первый тестовый матч в конце апреля.










Панорама площадки перед стадионом. Между стадионом и входной группой со стороны южной трибуны.
 

Входных групп четыре. Они расположены у каждой трибуны.

Вход на стадион со стороны южной трибуны
 

Панорама стадиона от северной трибуны
 

Панорама стадиона с южной трибуны
 

Панорама от скамеек запасных у западной трибуны
 

На стадионе укладывают газон, выращенный по европейским стандартам. Такую же траву укладывали на стадионах, которые принимали Чемпионат Европы 2016 года во Франции.




После раскатывания рулонов его выравнивают и подрезают




Вид на западную трибуну с "Юга". Осталось установить зрительские кресла на верхнем ярусе


Верхний ярус и застекленные VIP-ложи


Южная трибуна. Вид от "Запада"


Одно из двух цифровых табло. Они находятся над северной и южной трибуной


Прожектора и звуковые колонки


Тест системы автополива 



А здесь установят скамейку запасных


Настройка ламп подогрева газона


Применять их пока не будут. Из-за установившейся теплой погоды в этом нет необходимости. После укладки газона протестируют подогрев поля. 

Просто атмосферное фото


Как выглядел стадион за 200 дней до Чемпионата мира по футболу можно посмотреть здесь.

Дата: 16 апреля 2018 , 14:03
535
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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