«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018

Входных групп четыре. Они расположены у каждой трибуны.На стадионе укладывают газон, выращенный по европейским стандартам. Такую же траву укладывали на стадионах, которые принимали Чемпионат Европы 2016 года во Франции.Применять их пока не будут. Из-за установившейся теплой погоды в этом нет необходимости. После укладки газона протестируют подогрев поля.