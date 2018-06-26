Самара - в тройке городов с лучшими фан-зонами ЧМ-2018

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, в каких городах Чемпионата мира по футболу самые лучшие фан-зоны. По данным исследования, в ТОП вошли Москва, Санкт-Петербург, Самара и Нижний Новгород.Самара с фан-зоной на площади Куйбышева оказалась на третьем месте. Наш город поделил "бронзу" с Нижним Новгородом. На втором месте - Санкт-Петербург. Первое место заняла Москва.