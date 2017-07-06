Самара - город рыбный
Многие считают Самару городом «пива и мясоедов» . Но все мы знаем, что наш город на реке Волге славится и своей рыбой. sgpress.ru пообщался с местными рыболовами, которые рассказали о своих самых крупных уловах и поделились советами, как вести себя на рыбалке.
Рыбы везде навалом
Самый большой улов главы «Рыболовов Самарской области» Сергея Карпова – несколько сомов в районе 50 кг. Один из трофеев весом в 31 кг был пойман в 2015 году на джиг (стиль рыбной ловли, который основан на игре приманки на дне водоёма с помощью спиннинговой снасти). Как отмечает сам рыболов, это редкий случай, потому что для такой крупной рыбы это слишком тонкая снасть.
А вот совсем недавно, в самом начале июля, на спиннинг Сергея Карпова клюнула щука весом в 7 кг. Кроме того, в апреле этого года совершенно случайно рыбак выловил толстолобика весом в 15 кг.
Лучшие места для рыбалки, на взгляд Сергея Карпова, находятся в районе Васильевских островов в Безенчукском районе и на чапаевских лугах.
- Вообще рыбы везде навалом, на самые «рыбные» места находятся в районе Васильевских островов в Безенчукском районе, чапаевских лугов. Что же касается озер. То здесь ничего сказать не могу, потому как не рыбачу на них. В наше время для того, чтобы ловить рыбу, особенно крупную, существуют практически все условия. Есть хорошие лодки, эхолоты, навигаторы, всевозможное рыболовное снаряжение, но самое главное, конечно, зависит от самих рыбаков. Нужно не лениться, - отмечает он.
Дневник рыболова
В Самаре пользуются популярностью различные соревнования по рыбной ловле в разных техниках и стилях. Например, организатор рыболовных соревнований Артем Нестеров поделился с sgpress.ru своим отчетом об участии в кубке Оренбургской области по фидеру (английская рыболовная донная снасть, а также способ ловли рыбы этой снастью), оформленным как дневник наблюдений.
29 июня четверг
Утро, и я стартую на место, путь 300 км от дома, машина заряжена, и я мчу к широким полям, к сильным ветрам и к отличному водоёму - Сорочинскому водохранилищу. Занял место для нашей команды, разложился, замешал корм любимый и пошел тренироваться в зону Б. Дистанция 18 метров, ил с переходом на камешки, кидаю первую кормушку ,1 секунда и поклёвка, вытаскиваю густеру, - тра – та – та – та – та – та - там, рыба клюёт ,как из пулемёта. За час ловлю 40 рыб. Закончил тренироваться и пошёл в лагерь, наслаждаться атмосферой дружеского коллектива , хорошей погодой, да и вообще всем, что окружало вокруг.
30 июня пятница
Сегодня было всё по другому, рыба клевала активно первые три часа, попадался даже подлещик, но в основном густера и плотва. Остаётся 2 часа тренировки и клёв как будто вырубили. Перепробовали всё, нет поклёвок, и ты тут хоть ныряй к ним туда на дно. Рыбули ушли наверно отдыхать.
1 июля суббота, день 1 тура
Так как начало 1 тура затягивалось, живность портилась. Рыба клевала постоянно, но была проблема, как и у всех в моей зоне, она просто не секлась, поводков 40 я перервал и поменял, рыба то засекалась, то нет, чудеса какие - то. По результатам первого дня рыб вышла почти на 4, 5 кг.
2 июля воскресенье, день 2 тура
Старт, дистанция 19 метров, рыба стоит стеной. Темп 45 рыб в час. 1 час 45 рыб, 2 час 38 рыб, 3 час 33 рыбы, 4 час 28 рыб, 5 час 6 рыб.
Взвешивание, мой вес : 5, 9 кг и я шестой в зоне.
- Отмечу, в соревнованиях участвовало 60 сильных спортсменов из разных регионов России, - рассказал Артем Нестеров.
Девятикилограммовый судак на спиннинг-легко!
В апреле этого года sgpress.ru писал о том, что в Сызрани рыбак Евгений Ганин выловил судака длиной более метра и весом более девяти килограмм. По словам самого рыболова, этим «трофеем» он обновил свой предыдущий рекорд по судаку, который составлял 7,5 кг.
Евгений Ганин, как и большинство наших рыбаков-земляков, любит рыбачить на Волге, но при этом регулярно посещает другие водоемы, что, по его мнению, позволяет развиваться разносторонне в рыбной ловле.
Нужно отметить, что Евгений забирает далеко не весь свой улов. Чаще всего он возвращает добычу обратно в свою привычную среду (как это произошло с 9-килограммовым судаком), причем это касается не только мелких особей, но и взрослых больших рыб.
В качестве напутствия Евгений Ганин пожелал каждому рыбаку почаще рыбачить. Это сделает из каждого любителя опытного и способного охотника за крупной рыбой.
Самара-река на рыб щедра
Руководитель «Самарского клуба рыболовов» Артур Казаков рассказал нам, что на данный момент его самым большим уловом стала щука весом 3,7 кг, а самым любимым местом для рыбалки он назвал реку Самару. Почему? – ответ прост: именно эта река отличается своим разнообразием рыб.
Как любитель зимней рыбалки, Артур Казаков отмечает, что во время рыбалки со льда нужно не пренебрегать правилами безопасности и всегда брать с собой зацепы (когти).
Но зимняя рыбалка – это не только полная сосредоточенность на процессе, но и смешные случаи. Например, в один из зимних дней рыболова и его компанию порадовала своим присутствием лиса, которая вышла из лесу и почти не боялась людей.
- Она вышла покормиться у рыбаков (потихоньку тыря у них рыбу). Один из моих товарищей решил её пугнуть, и бросил в нее свою рукавицу. Но лиса оказалась не робкого десятка: схватила рукавицу и убежала вместе с ней на середину водоема, но, конечно, потом рыжая хитрюга поняла, что это не еда и выплюнула варежку примерно через километр, - смеется Артур Казаков.
Со стороны
Сергей Арсеничев, корреспондент телеканала «Россия 1» в Самаре:
- Мой самый крупный улов в одной рыбе - меконгский сом весом примерно 15 кг, пойманный в Таиланде, а самый крупный по объему - 40 или даже больше килограмм волжского леща.
Одно из самых любимых мест для рыбалки для меня – это, конечно, Волга, причем ее верховья от реки Сок и выше до ГЭС. Но самая неповторимая рыбалка для меня была на Дальнем Востоке.
Конечно, были в моей рыболовной практике и забавные случаи. Один из них приключился со мной, когда я «охотился» на леща посередине Волги и мне стало так жарко, что я решил спрыгнуть с лодки, растянутой на якорях и охладиться. Это обычная тема для лещатников.
Рядом чуть выше по течению стоял друг на надувной лодке. Я гордо повернулся к нему и сказал ныряю, но уже в полете я понял, что друг кричит не просто так, и я ныряю в общем и целом красиво, как учили в секции, вытянувшись и все такое, но ныряю я в очках. Причем в очках не для плавания, а хороших титановых очках с диоптриями, без которых мне ничего не видно. В результате я вошел в воду как нож в масло, раскорячился как паук, и - о чудо! поймал очки большим пальцами ноги. Рыбалка и вообще отдых были спасены, но история имела печальное продолжение. Через полгода я эти очки потерял.
Мне хотелось бы дать совет всем рыболовам – нужно оставаться рыболовами, а не добытчиками всего, что плавает в реках и озерах. «Мелочь» надо отпускать, а больше, чем съешь сам и раздашь друзьям - не брать.
Сергей Божин, защитник футбольного клуба «Крылья Советов»:
- Крупных уловов в моей практике еще пока не было. Наверное, самая крупная рыба, которую я поймал за последнее время, была щука весом примерно в 2 кг.
Я рыбачу на платных озерах, но выбираюсь на рыбалку не очень часто, где-то раз в две недели. При этом я езжу на рыбалку только летом и в разные места.
Я пока еще начинающий рыбак, и не люблю раздавать советы, но могу сказать, что на рыбалке нужно вести себя в первую очередь культурно, не шуметь и не мешать другим рыбакам, а также уважительно относиться к самой природе.
Видеозапись Сергея Карпова
Рыбы везде навалом
Самый большой улов главы «Рыболовов Самарской области» Сергея Карпова – несколько сомов в районе 50 кг. Один из трофеев весом в 31 кг был пойман в 2015 году на джиг (стиль рыбной ловли, который основан на игре приманки на дне водоёма с помощью спиннинговой снасти). Как отмечает сам рыболов, это редкий случай, потому что для такой крупной рыбы это слишком тонкая снасть.
А вот совсем недавно, в самом начале июля, на спиннинг Сергея Карпова клюнула щука весом в 7 кг. Кроме того, в апреле этого года совершенно случайно рыбак выловил толстолобика весом в 15 кг.
Лучшие места для рыбалки, на взгляд Сергея Карпова, находятся в районе Васильевских островов в Безенчукском районе и на чапаевских лугах.
- Вообще рыбы везде навалом, на самые «рыбные» места находятся в районе Васильевских островов в Безенчукском районе, чапаевских лугов. Что же касается озер. То здесь ничего сказать не могу, потому как не рыбачу на них. В наше время для того, чтобы ловить рыбу, особенно крупную, существуют практически все условия. Есть хорошие лодки, эхолоты, навигаторы, всевозможное рыболовное снаряжение, но самое главное, конечно, зависит от самих рыбаков. Нужно не лениться, - отмечает он.
Дневник рыболова
В Самаре пользуются популярностью различные соревнования по рыбной ловле в разных техниках и стилях. Например, организатор рыболовных соревнований Артем Нестеров поделился с sgpress.ru своим отчетом об участии в кубке Оренбургской области по фидеру (английская рыболовная донная снасть, а также способ ловли рыбы этой снастью), оформленным как дневник наблюдений.
29 июня четверг
Утро, и я стартую на место, путь 300 км от дома, машина заряжена, и я мчу к широким полям, к сильным ветрам и к отличному водоёму - Сорочинскому водохранилищу. Занял место для нашей команды, разложился, замешал корм любимый и пошел тренироваться в зону Б. Дистанция 18 метров, ил с переходом на камешки, кидаю первую кормушку ,1 секунда и поклёвка, вытаскиваю густеру, - тра – та – та – та – та – та - там, рыба клюёт ,как из пулемёта. За час ловлю 40 рыб. Закончил тренироваться и пошёл в лагерь, наслаждаться атмосферой дружеского коллектива , хорошей погодой, да и вообще всем, что окружало вокруг.
30 июня пятница
Сегодня было всё по другому, рыба клевала активно первые три часа, попадался даже подлещик, но в основном густера и плотва. Остаётся 2 часа тренировки и клёв как будто вырубили. Перепробовали всё, нет поклёвок, и ты тут хоть ныряй к ним туда на дно. Рыбули ушли наверно отдыхать.
1 июля суббота, день 1 тура
Так как начало 1 тура затягивалось, живность портилась. Рыба клевала постоянно, но была проблема, как и у всех в моей зоне, она просто не секлась, поводков 40 я перервал и поменял, рыба то засекалась, то нет, чудеса какие - то. По результатам первого дня рыб вышла почти на 4, 5 кг.
2 июля воскресенье, день 2 тура
Старт, дистанция 19 метров, рыба стоит стеной. Темп 45 рыб в час. 1 час 45 рыб, 2 час 38 рыб, 3 час 33 рыбы, 4 час 28 рыб, 5 час 6 рыб.
Взвешивание, мой вес : 5, 9 кг и я шестой в зоне.
- Отмечу, в соревнованиях участвовало 60 сильных спортсменов из разных регионов России, - рассказал Артем Нестеров.
Девятикилограммовый судак на спиннинг-легко!
В апреле этого года sgpress.ru писал о том, что в Сызрани рыбак Евгений Ганин выловил судака длиной более метра и весом более девяти килограмм. По словам самого рыболова, этим «трофеем» он обновил свой предыдущий рекорд по судаку, который составлял 7,5 кг.
Евгений Ганин, как и большинство наших рыбаков-земляков, любит рыбачить на Волге, но при этом регулярно посещает другие водоемы, что, по его мнению, позволяет развиваться разносторонне в рыбной ловле.
Нужно отметить, что Евгений забирает далеко не весь свой улов. Чаще всего он возвращает добычу обратно в свою привычную среду (как это произошло с 9-килограммовым судаком), причем это касается не только мелких особей, но и взрослых больших рыб.
В качестве напутствия Евгений Ганин пожелал каждому рыбаку почаще рыбачить. Это сделает из каждого любителя опытного и способного охотника за крупной рыбой.
Самара-река на рыб щедра
Руководитель «Самарского клуба рыболовов» Артур Казаков рассказал нам, что на данный момент его самым большим уловом стала щука весом 3,7 кг, а самым любимым местом для рыбалки он назвал реку Самару. Почему? – ответ прост: именно эта река отличается своим разнообразием рыб.
Как любитель зимней рыбалки, Артур Казаков отмечает, что во время рыбалки со льда нужно не пренебрегать правилами безопасности и всегда брать с собой зацепы (когти).
Но зимняя рыбалка – это не только полная сосредоточенность на процессе, но и смешные случаи. Например, в один из зимних дней рыболова и его компанию порадовала своим присутствием лиса, которая вышла из лесу и почти не боялась людей.
- Она вышла покормиться у рыбаков (потихоньку тыря у них рыбу). Один из моих товарищей решил её пугнуть, и бросил в нее свою рукавицу. Но лиса оказалась не робкого десятка: схватила рукавицу и убежала вместе с ней на середину водоема, но, конечно, потом рыжая хитрюга поняла, что это не еда и выплюнула варежку примерно через километр, - смеется Артур Казаков.
Со стороны
Сергей Арсеничев, корреспондент телеканала «Россия 1» в Самаре:
- Мой самый крупный улов в одной рыбе - меконгский сом весом примерно 15 кг, пойманный в Таиланде, а самый крупный по объему - 40 или даже больше килограмм волжского леща.
Одно из самых любимых мест для рыбалки для меня – это, конечно, Волга, причем ее верховья от реки Сок и выше до ГЭС. Но самая неповторимая рыбалка для меня была на Дальнем Востоке.
Конечно, были в моей рыболовной практике и забавные случаи. Один из них приключился со мной, когда я «охотился» на леща посередине Волги и мне стало так жарко, что я решил спрыгнуть с лодки, растянутой на якорях и охладиться. Это обычная тема для лещатников.
Рядом чуть выше по течению стоял друг на надувной лодке. Я гордо повернулся к нему и сказал ныряю, но уже в полете я понял, что друг кричит не просто так, и я ныряю в общем и целом красиво, как учили в секции, вытянувшись и все такое, но ныряю я в очках. Причем в очках не для плавания, а хороших титановых очках с диоптриями, без которых мне ничего не видно. В результате я вошел в воду как нож в масло, раскорячился как паук, и - о чудо! поймал очки большим пальцами ноги. Рыбалка и вообще отдых были спасены, но история имела печальное продолжение. Через полгода я эти очки потерял.
Мне хотелось бы дать совет всем рыболовам – нужно оставаться рыболовами, а не добытчиками всего, что плавает в реках и озерах. «Мелочь» надо отпускать, а больше, чем съешь сам и раздашь друзьям - не брать.
Сергей Божин, защитник футбольного клуба «Крылья Советов»:
- Крупных уловов в моей практике еще пока не было. Наверное, самая крупная рыба, которую я поймал за последнее время, была щука весом примерно в 2 кг.
Я рыбачу на платных озерах, но выбираюсь на рыбалку не очень часто, где-то раз в две недели. При этом я езжу на рыбалку только летом и в разные места.
Я пока еще начинающий рыбак, и не люблю раздавать советы, но могу сказать, что на рыбалке нужно вести себя в первую очередь культурно, не шуметь и не мешать другим рыбакам, а также уважительно относиться к самой природе.
Видеозапись Сергея Карпова
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