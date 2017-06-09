Самара 130 лет назад. Запрет фейерверков в Струковском, Лето во мраке, Анекдоты XIX века

Предполагаемое распределение и назначение стипендий губернских земств в высших учебных заведениях.







В заседании губернского земского собрания , 10 декабря 1885 года, во время обсуждения вопроса во время обсуждения вопроса о стипендиях, выдаваемых губернским земствам учащимся в высших учебных заведениях, собрание, в конце концов, поручило Управе разработать правила о назначении стипендий в высших учебных заведениях, обратить особое внимание на то, что делать со всеми вообще стипендиатами, оканчивающими курс в средних учебных заведениях. Как вы слышали, Управа уже выполнила возложенное на нее поручение, причем, по слухам, правила, выработанные будут состоять в следующем: Учрежденные губернским земством пять стипендий в высших учебных заведениях должны распределяться так:



три для лиц окончивших курс в классических гимназиях и две для окончивших курс в гимназиях реальных, или же в реальном училище. Те и другие стипендии, во всяком случае, должны быть передвижными, т.е. в случае недостатка лиц одной категории, переходить к лицам другой категории, по усмотрению Губернской Управы. Назначение тех и других стипендий делает Губернская Земская Управа. Стипендии назначаются только лицам, не имеющим никаких средств содержать себя в высших учебных заведениях:



а) окончивших курс в одном из средних учебных заведений Самарской губернии и б) лицам, окончившим курс в одном из средних учебных заведений других губерний, но при условии принадлежности к жителям Самарской губернии.



При назначении стипендий окончившим курс в реальном училище, - преимущество отдается лицам, пользовавшимся стипендией губернского земства в этом заведении. Выбор факультетов зависит от самих стипендиатов. Стипендии, для выдачи по принадлежности, высылаются в Правления Университетов или других соответствующих учебных заведений, вперед за каждое полугодие. Лично стипендии могут быть выданы стипендиатам в Самаре только при условии представления удостоверения от правления университетов в том, что стипендиат удовлетворительно выдержал факультетское испытание и переведен в следующий курс.



Стипендиат, не перешедший в следующий курс без всяких уважительных на то причин, лишается дальнейшей выдачи стипендии.



Если препятствием к переходу на следующий курс послужила болезнь, то стипендиат обязан предоставить в Городскую Управу медицинское свидетельство о болезни. Без этого выдача стипендии также прекращается.

Стипендии выдаются без взятия со стипендиатов каких-либо обязательств о службе по земству. Но, в свою очередь, и губернское земство не берет на себя никаких обязательств по поиску места окончившим курс стипендиатам, и оказывает только необходимое в подобных случаях содействие, в смысле рекомендации стипендиатов уездным земствам.



Проект этих правил будет рассмотрен на одном из заседаний губернского земского собрания, открывающегося в Пятницу, 5 июня.



Кондуктор с оторванными ногами.





1 июня, в 3 часа дня, на ст. Смышляевка, произошло следующее кровавое происшествие.



В указанный выше день и час на станцию Смышляевка пришел почтовый поезд, направлявшийся в Самару. В это-же самое время прохода этого поезда, на запасном пути, дожидался рабочий поезд. - Один из кондукторовпоследнего преспокойно улегся под поездом на рельсы и погрузился в глубокий сон (лег он поперек пути, так что ноги свесились через рельсы). - Лишь только почтовый поезд вошел на станцию, - дан был свисток отхода рабочему поезду. Он тронулся, и ... колесами вагона несчастному спавшему кондуктору отрезало обе ноги.



Железнодорожная станция в Самаре примерно 1880 год



По Самарской прививной станции.

Борьба с водобоязнью по способу профессора Пастера обошлась самарскому губернскому земству, как ныне оказывается, в 2672 р. 85 коп., а именно: командировка в Париж, к профессору Пастеру двух врачей, гг. Шаровского и Родзевича, с больными крестьянами Архангельской волости, Ставропольского уезда, укушенными больным волком, - 1572 руб. Приобретение в Париже необходимых инструментов для устройства в Самаре прививочной станции для лечения бешенства по способу Пастера, - 778 руб. 29 коп. и содержание самой станции в течение 1886 года - 367 руб. 56 коп.

Если принять в расчет, что на эту сумму (включая в нее путевые издержки в Париж и обратно двух врачей и 5 крестьян) спасено от неминуемой мучительной смерти 59 человек, - то следует признать, что указанный расход не велик, и предстоящее губернское земское собрание, вероятно, утвердит произведенный управой расход. Но, независмо от этого собранию придется высказаться и по другому вопросу, тесно связанному с существованием бактериологической станции в Самаре. Прививная станция открыта ныне при губернской земской больнице, в 6 полубараках и, нужно сознаться, в настоящем своем виде решительно не соответствует потребности и различные неудобства дают себя чувствовать на каждом шагу. В бараке нет, например, отдельного помещения для кроликов, что вызывает с одной стороны заражение воздуха миазмами от испражнения животных по всему бараку, а с другой - скученность ведет к большой смертности между кроликами, что, в виду трудности добывания их, представляется очень серьезным неудобством, так как существование станции требует непременно ежедневного принятия яда 2 кроликами; наконец, и самое главное, на станции нет даже отдельной комнаты для их посещения больных. Все это вместе взятое, как мы слышали, дало мысль губернской управе приспособить ныне занятый станцией полубарак так, чтобы он удовлетворял своему назначению, тем более, что удачный опыт излечения больных от водобоязни, вполне убеждает в необходимости дальнейшего существования прививочной станции. Сумма, которая потребуется на приспособление барака, не превышает, как нам передают, 3500 руб.







Полезное ограничение













Мы слышали, что устройство фейерверков, бенгальских огней и пускание воздушных паров в Струковском саду, во время так называемых "народных гуляний" - воспрещено, чему нельзя, откровенно говоря, не порадоваться, ибо все эти пиротехнические забавы, находясь в руках человека малосведующего, рано или поздно, могли-бы принести не малое несчастье.



Струковский сад примерно 1905 год.

Вид с улицы Алексеевской (сейчас Красноармейская)



Когда-же?



Самарская городская дума, в последнем своем заседании, как известно, постановила, согласно предложения г. губернатора, освещать в ночное время улицы с конца Мая по 1 Августа (т.е. в тот период, когда город обыкновенно не освещается). Между тем и до сего времени самарцы пребывают во мраке. Когда-же управа приступит, наконец, к освещению? - Пора-бы!...



Анекдоты:



В будуаре

Он: Какую я речь сказал блестящую в думе

Она: Что ты мог сказать?

Он: В пользу просвещения, в пользу больниц... внесем деньги!.. не пожалеем денег!..

Она: Не забудь, в таком случае, и меня!

Он: Ну, это дудки!.. Там, ведь, дают деньги из кармана обывателей, а тебе надо вынимать из своего собственного кармана!















Барышня лет тридцати, с подвитыми волосами, с бросающимся в глаза туалетом вызвана как свидетельница.

- Вы замужем? - спрашивает председатель

- Предоставляю ответ на этот вопрос на усмотрение суда...











































Двое собутыльников разговаривают за попойкой:

- Люблю, брат, выпить, признаюсь откровенно... Да здравствуют покровители пьянства: Бахус и Галилей!

- Галилей? Кто такой был Галилей?

- А это, брат, в древности был такой любитель выпить. Напьется, бывало до того, что настойчиво утверждает: "вертится земля, вертится"!



Барышня лет тридцати, с подвитыми волосами, с бросающимся в глаза туалетом вызвана как свидетельница.- Вы замужем? - спрашивает председатель- Предоставляю ответ на этот вопрос на усмотрение суда...Двое собутыльников разговаривают за попойкой:- Люблю, брат, выпить, признаюсь откровенно... Да здравствуют покровители пьянства: Бахус и Галилей!- Галилей? Кто такой был Галилей?- А это, брат, в древности был такой любитель выпить. Напьется, бывало до того, что настойчиво утверждает: "вертится земля, вертится"!

Sgpress.ru начинает публиковать материалы из «Самарской газеты» 130-летней давности.Текст адаптирован к современному русскому языку. Даты, указанные в публикациях – по старому стилю.

Таблица метеорологических наблюдений в Самаре

*27 мая по старому стилю 9 июня - по новому