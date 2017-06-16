Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников.
Sgpress.ru публикует материалы из «Самарской газеты» 130-летней давности.
Текст частично адаптирован к современному русскому языку. Даты, указанные в публикациях – по старому стилю.
Благотворительный вечер И. Ф. Горбунова
Напоминаем нашим читателям, что завтра, в пятницу, 5 июня, артистом Императорских театров, И. Ф. Горбуновым, дан будет литературный вечер в пользу фонда на постройку здания Самарской мужской гимназии. Мы уже не раз имели случай касаться вопроса о том, насколько необходимо гимназии иметь в своем распоряжении собственное здание, в виду чисто гигиенических целей, вполне удовлетворяющее благоприятным условиям воспитания поколения; о должном сочувствии среди самарской публики к цели вечера – едва ли нужно говорить: она явится у всякого, кто хоть насколько проникся мыслью, что для правильного развития юноши в области науки нужно прежде всего здоровое, едва ли мыслимое при теперь имеющемся в распоряжении гимназии здании. Итак, предстоящий вечер даст каждому возможность приятно провести время, а вместе с тем и отрадное сознание оказанной посильной помощи учащемуся юношеству.
Смертность в самарской губернской земской больнице
Из вышедшего на днях медицинского годового отчета по самарской губернской земской больнице за 1885 год, видно что в указанном году процент смертности в ней был следующий. В январе месяце умерло всего 43 человека, в феврале – 35, в марте – 56, в апреле – 30, в мае – 26, в июне – 32, в июле – 38, в августе – 54, в сентябре – 27, в октябре – 33, в ноябре – 48, в декабре – 42; всего в продолжение года умерло 433 человека 8,24% всего числа больных в земской больнице. Более всего умерло от бугорчатки /совр. туберкулез/ (69 чел), воспаления легких (49ч), дифтерита (39), возвратной лихорадки (38), брюшного тифа (24), умственного расстройства (22), рака (18), воспаления плевры и кровавого поноса (11), воспаления мозга (10), воспаления почек (8), от отравления ядами, каменной болезни мочевого пузыря, перемежающейся лихорадки (по 6 человек). Незначительное число падает на другие болезни. Так, от болезней заслонок и отверстий сердца умерло 5 человек, от худосочных язв, воспаления подкожной клетчатки – по 5, воспаления спинного мозга, брюшины, болезней легочной ткани, падучей, апоплексии и воспалительных послеродовых болезней – по 4 чел. Остальное падает на другие болезни.
Sgpress.ru публикует материалы из «Самарской газеты» 130-летней давности.
Текст частично адаптирован к современному русскому языку. Даты, указанные в публикациях – по старому стилю.
Благотворительный вечер И. Ф. Горбунова
Напоминаем нашим читателям, что завтра, в пятницу, 5 июня, артистом Императорских театров, И. Ф. Горбуновым, дан будет литературный вечер в пользу фонда на постройку здания Самарской мужской гимназии. Мы уже не раз имели случай касаться вопроса о том, насколько необходимо гимназии иметь в своем распоряжении собственное здание, в виду чисто гигиенических целей, вполне удовлетворяющее благоприятным условиям воспитания поколения; о должном сочувствии среди самарской публики к цели вечера – едва ли нужно говорить: она явится у всякого, кто хоть насколько проникся мыслью, что для правильного развития юноши в области науки нужно прежде всего здоровое, едва ли мыслимое при теперь имеющемся в распоряжении гимназии здании. Итак, предстоящий вечер даст каждому возможность приятно провести время, а вместе с тем и отрадное сознание оказанной посильной помощи учащемуся юношеству.
Смертность в самарской губернской земской больнице
Из вышедшего на днях медицинского годового отчета по самарской губернской земской больнице за 1885 год, видно что в указанном году процент смертности в ней был следующий. В январе месяце умерло всего 43 человека, в феврале – 35, в марте – 56, в апреле – 30, в мае – 26, в июне – 32, в июле – 38, в августе – 54, в сентябре – 27, в октябре – 33, в ноябре – 48, в декабре – 42; всего в продолжение года умерло 433 человека 8,24% всего числа больных в земской больнице. Более всего умерло от бугорчатки /совр. туберкулез/ (69 чел), воспаления легких (49ч), дифтерита (39), возвратной лихорадки (38), брюшного тифа (24), умственного расстройства (22), рака (18), воспаления плевры и кровавого поноса (11), воспаления мозга (10), воспаления почек (8), от отравления ядами, каменной болезни мочевого пузыря, перемежающейся лихорадки (по 6 человек). Незначительное число падает на другие болезни. Так, от болезней заслонок и отверстий сердца умерло 5 человек, от худосочных язв, воспаления подкожной клетчатки – по 5, воспаления спинного мозга, брюшины, болезней легочной ткани, падучей, апоплексии и воспалительных послеродовых болезней – по 4 чел. Остальное падает на другие болезни.
Что сей сон значит?
Было бы интересно знать, почему это в ночное время прохожим воспрещается ходить по тротуарам, окружающим городские ряды? Едва только прохожий вступает на порог запрещенной дороги, как слышит громкий возглас сторожа:
- Здесь нельзя ходить! Ступайте по мостовой! Конечно, такая убедительная речь заставляет пешехода немедленно исполнять требуемое, но в тоже время задаваться вопросом, на каком основании тротуары предоставлены только для денного пользования и почему ночью становятся запрещенным трудом для обывателей?
Наши забавники
Как характеристику наших троицких торговцев, мы можем описать следующий случай, имевший место несколько дней тому назад. В одежную лавку некоего Адельского зашел мужичок и просил отпустить ему ваты. Шутки ради, торговцы пригласили его за ватой в подвал и, заперев его там на замок, продержали битый час, не внимая крикам и стонам мужичка. Только вмешательство полиции избавило его от ничем не вызванного водворения в темницу, о проделках забавников составлен протокол и дело передано судебному следователю. Как слышно, мужичок до того напугался неожиданным сидением, что захворал довольно серьезно
Троицкий рынок 1890 г.
Было бы интересно знать, почему это в ночное время прохожим воспрещается ходить по тротуарам, окружающим городские ряды? Едва только прохожий вступает на порог запрещенной дороги, как слышит громкий возглас сторожа:
- Здесь нельзя ходить! Ступайте по мостовой! Конечно, такая убедительная речь заставляет пешехода немедленно исполнять требуемое, но в тоже время задаваться вопросом, на каком основании тротуары предоставлены только для денного пользования и почему ночью становятся запрещенным трудом для обывателей?
Наши забавники
Как характеристику наших троицких торговцев, мы можем описать следующий случай, имевший место несколько дней тому назад. В одежную лавку некоего Адельского зашел мужичок и просил отпустить ему ваты. Шутки ради, торговцы пригласили его за ватой в подвал и, заперев его там на замок, продержали битый час, не внимая крикам и стонам мужичка. Только вмешательство полиции избавило его от ничем не вызванного водворения в темницу, о проделках забавников составлен протокол и дело передано судебному следователю. Как слышно, мужичок до того напугался неожиданным сидением, что захворал довольно серьезно
Троицкий рынок 1890 г.
Пани и паки о горчишниках /совр. – хулиганы, шпана/
31 мая, часов в 6 вечера, целая толпа смиренных полупьяных горчишников напала на провожавший по так называемой «Смышляевской» дороге обоз и без всякого милосердия принялась их бить своим новым вооружением – железными шомполами.
Наши саврасы /совр. – молодые люди, склонные к кутежам, бесшабашному разгулу/
3 мая, часа в 4 утра, несколько пьяных саврасов, возвращаясь из Александровского сада, где принесли обильную жертву Бахусу, вздумали насладиться звоном битых стекол, и для этого принялись расколачивать стекла подвального этажа на Вознесенской улице /совр. улица Степана Разина/. И теперь, вероятно, можно видеть следы их неистовства в виде зияющих ран на окнах обывательских домов.
пересечение Вознесенской и Воскресенской 1905г.
(совр. Ст. Разина и Пионерская)
Таблица метеорологических наблюдений в Самаре
* 2 июня по старому стилю 16 июня - по новому
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16 июня 2017 , 17:47
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Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
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