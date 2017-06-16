Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники

Благотворительный вечер И. Ф. Горбунова



Напоминаем нашим читателям, что завтра, в пятницу, 5 июня, артистом Императорских театров, И. Ф. Горбуновым, дан будет литературный вечер в пользу фонда на постройку здания Самарской мужской гимназии. Мы уже не раз имели случай касаться вопроса о том, насколько необходимо гимназии иметь в своем распоряжении собственное здание, в виду чисто гигиенических целей, вполне удовлетворяющее благоприятным условиям воспитания поколения; о должном сочувствии среди самарской публики к цели вечера – едва ли нужно говорить: она явится у всякого, кто хоть насколько проникся мыслью, что для правильного развития юноши в области науки нужно прежде всего здоровое, едва ли мыслимое при теперь имеющемся в распоряжении гимназии здании. Итак, предстоящий вечер даст каждому возможность приятно провести время, а вместе с тем и отрадное сознание оказанной посильной помощи учащемуся юношеству.



Смертность в самарской губернской земской больнице



Из вышедшего на днях медицинского годового отчета по самарской губернской земской больнице за 1885 год, видно что в указанном году процент смертности в ней был следующий. В январе месяце умерло всего 43 человека, в феврале – 35, в марте – 56, в апреле – 30, в мае – 26, в июне – 32, в июле – 38, в августе – 54, в сентябре – 27, в октябре – 33, в ноябре – 48, в декабре – 42; всего в продолжение года умерло 433 человека 8,24% всего числа больных в земской больнице. Более всего умерло от бугорчатки / совр. туберкулез / (69 чел), воспаления легких (49ч), дифтерита (39), возвратной лихорадки (38), брюшного тифа (24), умственного расстройства (22), рака (18), воспаления плевры и кровавого поноса (11), воспаления мозга (10), воспаления почек (8), от отравления ядами, каменной болезни мочевого пузыря, перемежающейся лихорадки (по 6 человек). Незначительное число падает на другие болезни. Так, от болезней заслонок и отверстий сердца умерло 5 человек, от худосочных язв, воспаления подкожной клетчатки – по 5, воспаления спинного мозга, брюшины, болезней легочной ткани, падучей, апоплексии и воспалительных послеродовых болезней – по 4 чел. Остальное падает на другие болезни.



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