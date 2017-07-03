Самара 130 лет назад. Подарок гимназистов губернатору. Дебош в Струковском. Торги по стульям для театра

К вопросу о борьбе с пожарами





С 1882 года в самарской губернии, как известно, ежегодно летом приглашаются, на средства губернского земства, 2 мастера, которые занимаются в селениях устройством огнеоупорных глино-соломенных крыш у лиц, желающих ими пользоваться. Но шестилетний опыт показал, как нам передают, губернской управе, что эта мера не может получить значительного распространения и число обмазанных за это время крыш жилых домов крайне ничтожно. Ныне, губернская управа, в замен этой меры, как мы слышали, планирует ходатайствовать перед открывающимся земским собранием о введении способа покрытия крыш коврами из пропитанной глиной соломы, изобретенной фермою при красноуфимском реальном училище.



Крыша, покрытая этим новым способом, дешевле, легче, прочнее и решительно не сгораема. Аршин такового ковра продается на базарах пермской губернии за 2 копейки, так что, кроме работы, очень несложной, стоимость крыши обойдется около 4 руб. 50 коп., огнеупорность же ее такова, что и облитая керосином она не сгорает и после часового огня. Стропила и решетина над нею остаются холодными. Для ознакомления же населения со способами изготовления ковров и покрытия крыш, управа проектирует пригласить троих из окончивших курс в красноуфимском реальном училище, которые бы на страховые средства губернского земства изготовили и покрыли по нескольку изб в некоторых селениях каждого уезда, по выбору уездных управ, и показали на опыте удобства и дешевизну вновь изобретаемой крыши. Если бы многочисленные опыты указали на доступность каждому иметь такую крышу и на ее полную несгораемость, то покрытие ею нынешних соломенных крыш было бы, по мнению управы, великим благодеянием для самарской губернии, где ежегодное число пожаров колебается от 600 до 800 и ежегодные потери от огня равняются миллионам рублей.



Утонувший мальчик



8 июня, в 5 часов вечера, солдатский сын Кротов, 6 лет, купаясь в Волге, на воле, против Субботинской мельницы, - утонул и, несмотря на тщательные розыски, не найден.



Погибший охотник



8 июня, проживавший в Самаре крестьянин с. Воскресенского, Самарского уезда, Семен Андреев Мурахталов отправился на лодке на сухую Самарку ловить рыбу. На охоте он пробыл очень долго и его настигла ночь. Не желая, очевидно, в темноте возвращаться домой Мурахталов причалил к крутому берегу реки, приковал лодку к кусту и лег в лодке спать. Ночью произошел обвал берега, причем указанной глыбой перевернуло лодку, и Мурахталов сонный упал в воду и, нужно думать, его засыпало землей. Поиски его трупа не привели ни к чему: найдена лишь лодка (перевернутая) и пальто покойного.



Дело Белинга



19 мая, как своевременно нами было сообщено, некий Белинг, сидя в Струковском саду, в компании с отставным сыном Марса, в нетрезвом виде производил безобразие: кричал, ругался и проч., за что Белинг и был отправлен во вторую полицейскую часть для вытрезвления и составления протокола: последний был передан мировому судье VIII участка, который и рассматривал дело Белинга 9 сего июня. Белинг на суд не явился. Вызванные по сему делу свидетели: содержатель буфета в вокзале сада, Гатлер и Мейскер, показали, что Белинг вместе со своим компаньоном, сидя на терасе Струковского сад, ругались неприличными словами и, по требованию публики, были выведены из сада. Мировой судья признал Белинга виновным в нарушении тишины и спокойствия в публичном месте, приговорил: выдержать его в арестном доме четыре дня.



От Самарской Городской Управы



Объявляется, что в присутствии ея, 20 сего июня, назначены торги на постройку для театра 450 шт. деревянных стульев, по имеющимся в Управе образцам. Постройка эта может быть отдана и не в одни руки, а в разные посотенно.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



Нам передают, что ученики VI кл. Самарского реального, имени Императора Александра благословенного, училища, окончившие в нынешнем году курс, поднесли Его Превосходительству, Начальнику Губернии, А. Д. Свербееву, альбом со своими фотографиями и всех своих наставников и воспитателей карточками в знак глубокого уважения к Его Превосходительству за его постоянное попечение и внимание училищу.



С 1882 года в самарской губернии, как известно, ежегодно летом приглашаются, на средства губернского земства, 2 мастера, которые занимаются в селениях устройством огнеоупорных глино-соломенных крыш у лиц, желающих ими пользоваться. Но шестилетний опыт показал, как нам передают, губернской управе, что эта мера не может получить значительного распространения и число обмазанных за это время крыш жилых домов крайне ничтожно. Ныне, губернская управа, в замен этой меры, как мы слышали, планирует ходатайствовать перед открывающимся земским собранием о введении способа покрытия крыш коврами из пропитанной глиной соломы, изобретенной фермою при красноуфимском реальном училище.Крыша, покрытая этим новым способом, дешевле, легче, прочнее и решительно не сгораема. Аршин такового ковра продается на базарах пермской губернии за 2 копейки, так что, кроме работы, очень несложной, стоимость крыши обойдется около 4 руб. 50 коп., огнеупорность же ее такова, что и облитая керосином она не сгорает и после часового огня. Стропила и решетина над нею остаются холодными. Для ознакомления же населения со способами изготовления ковров и покрытия крыш, управа проектирует пригласить троих из окончивших курс в красноуфимском реальном училище, которые бы на страховые средства губернского земства изготовили и покрыли по нескольку изб в некоторых селениях каждого уезда, по выбору уездных управ, и показали на опыте удобства и дешевизну вновь изобретаемой крыши. Если бы многочисленные опыты указали на доступность каждому иметь такую крышу и на ее полную несгораемость, то покрытие ею нынешних соломенных крыш было бы, по мнению управы, великим благодеянием для самарской губернии, где ежегодное число пожаров колебается от 600 до 800 и ежегодные потери от огня равняются миллионам рублей.8 июня, в 5 часов вечера, солдатский сын Кротов, 6 лет, купаясь в Волге, на воле, против Субботинской мельницы, - утонул и, несмотря на тщательные розыски, не найден.8 июня, проживавший в Самаре крестьянин с. Воскресенского, Самарского уезда, Семен Андреев Мурахталов отправился на лодке на сухую Самарку ловить рыбу. На охоте он пробыл очень долго и его настигла ночь. Не желая, очевидно, в темноте возвращаться домой Мурахталов причалил к крутому берегу реки, приковал лодку к кусту и лег в лодке спать. Ночью произошел обвал берега, причем указанной глыбой перевернуло лодку, и Мурахталов сонный упал в воду и, нужно думать, его засыпало землей. Поиски его трупа не привели ни к чему: найдена лишь лодка (перевернутая) и пальто покойного.19 мая, как своевременно нами было сообщено, некий Белинг, сидя в Струковском саду, в компании с отставным сыном Марса, в нетрезвом виде производил безобразие: кричал, ругался и проч., за что Белинг и был отправлен во вторую полицейскую часть для вытрезвления и составления протокола: последний был передан мировому судье VIII участка, который и рассматривал дело Белинга 9 сего июня. Белинг на суд не явился. Вызванные по сему делу свидетели: содержатель буфета в вокзале сада, Гатлер и Мейскер, показали, что Белинг вместе со своим компаньоном, сидя на терасе Струковского сад, ругались неприличными словами и, по требованию публики, были выведены из сада. Мировой судья признал Белинга виновным в нарушении тишины и спокойствия в публичном месте, приговорил: выдержать его в арестном доме четыре дня.Объявляется, что в присутствии ея, 20 сего июня, назначены торги на постройку для театра 450 шт. деревянных стульев, по имеющимся в Управе образцам. Постройка эта может быть отдана и не в одни руки, а в разные посотенно.Нам передают, что ученики VI кл. Самарского реального, имени Императора Александра благословенного, училища, окончившие в нынешнем году курс, поднесли Его Превосходительству, Начальнику Губернии, А. Д. Свербееву, альбом со своими фотографиями и всех своих наставников и воспитателей карточками в знак глубокого уважения к Его Превосходительству за его постоянное попечение и внимание училищу.





















Я плакал во сне, как ребенок...



Мне снилось: ты мне изменила.



Проснулся, - я все еще плачу,



Так горько, так больно мне было!



Я плакал во сне, как ребенок...



Мне снилось: тебя хороню я...



Проснулся, - я горькие слезы



Ничем удержать не могу я!



Я плакал во сне, как ребенок...



Во сне ты мне стала супругой...



Проснулся, - и, совестно даже,



Так громко реву я белугой!





Евгений Юшин







Таблица метеорологических наблюдений в Самаре





































* 19-21 июня по старому стилю 3-5 июля - по новому









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