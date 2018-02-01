«Самара 2018», «Бабочка на шаре» и «Летящий мяч». Какие топиарные фигуры появятся в Самаре этим летом

МП «Спецремстройзеленхоз» объявил аукцион на поставку 12 топиарных фигур, начальная стоимость которого составляет 3,4 млн рублей.



Фигуры должны быть новыми, без следов ржавчины, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.



Скульптуры должны состоять из внутреннего установочного каркаса, внешнего установочного каркаса и лицевого покрытия (монофиламентного полиэтилена, имитирующего газон, с высотой ворса не менее 20 мм).

Победителю торгов предстоит доставить на Ракитовское шоссе, литера А, композицию «Самара 2018 с гербом» следующими параметрами: «герб города Самары» - 5,5х4,2х0,3м; «буквы САМАРА» - 2х9,7х0,25; «цифры 2018» - 2х4х0,25 м; одну композицию «Крылья бабочки» (размеры скульптуры: общая высота всей скульптуры 3,5 м, диаметр мяча 0,95 м, расстояние между кончиками крыльев бабочки 2,75 м); одну топиарную фигуру «Летящий мяч» параметрами 2,3х5,3 м, диаметр мяча - 1,7 м; две скульптуры «Мяч на волнах» параметрами 2х6,5 м, диаметр мяча – 1 метр; одну композицию «Бутс с мячом» (высота 2,6 м, длина 3,7 м, диаметр мяча 2 м); три скульптуры «Самара в сердце» (общая высота 2,5 м, общая ширина 2,5 м, ширина скульптуры сбоку 0,25 м) и три «Матрешки» высотой 2 метра, шириной и толщиной не мене одного метра.Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 февраля. Торги состоятся 7 февраля. Срок поставки топиарных композиций и фигур – с момента подписания контракта до 31 декабря текущего года.