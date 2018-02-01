«Самара 2018», «Бабочка на шаре» и «Летящий мяч». Какие топиарные фигуры появятся в Самаре этим летом
МП «Спецремстройзеленхоз» объявил аукцион на поставку 12 топиарных фигур, начальная стоимость которого составляет 3,4 млн рублей.
Фигуры должны быть новыми, без следов ржавчины, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.
Скульптуры должны состоять из внутреннего установочного каркаса, внешнего установочного каркаса и лицевого покрытия (монофиламентного полиэтилена, имитирующего газон, с высотой ворса не менее 20 мм).
Фигуры должны быть новыми, без следов ржавчины, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.
Скульптуры должны состоять из внутреннего установочного каркаса, внешнего установочного каркаса и лицевого покрытия (монофиламентного полиэтилена, имитирующего газон, с высотой ворса не менее 20 мм).
Победителю торгов предстоит доставить на Ракитовское шоссе, литера А, композицию «Самара 2018 с гербом» следующими параметрами: «герб города Самары» - 5,5х4,2х0,3м; «буквы САМАРА» - 2х9,7х0,25; «цифры 2018» - 2х4х0,25 м; одну композицию «Крылья бабочки» (размеры скульптуры: общая высота всей скульптуры 3,5 м, диаметр мяча 0,95 м, расстояние между кончиками крыльев бабочки 2,75 м); одну топиарную фигуру «Летящий мяч» параметрами 2,3х5,3 м, диаметр мяча - 1,7 м; две скульптуры «Мяч на волнах» параметрами 2х6,5 м, диаметр мяча – 1 метр; одну композицию «Бутс с мячом» (высота 2,6 м, длина 3,7 м, диаметр мяча 2 м); три скульптуры «Самара в сердце» (общая высота 2,5 м, общая ширина 2,5 м, ширина скульптуры сбоку 0,25 м) и три «Матрешки» высотой 2 метра, шириной и толщиной не мене одного метра.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 февраля. Торги состоятся 7 февраля. Срок поставки топиарных композиций и фигур – с момента подписания контракта до 31 декабря текущего года.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 февраля. Торги состоятся 7 февраля. Срок поставки топиарных композиций и фигур – с момента подписания контракта до 31 декабря текущего года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
1 февраля 2018
106
1 февраля 2018
514
1 февраля 2018
195
1 февраля 2018
221
1 февраля 2018
187
1 февраля 2018
208
1 февраля 2018 , 20:07
106
16 и 17 апреля на сцене Самарского академического театра драмы состоится показ спектакля МХТ им....
1 февраля 2018 , 18:04
514
Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
1 февраля 2018 , 17:37
195
Это связано с проведением 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
1 февраля 2018 , 17:26
194
В городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы советских войск в...
1 февраля 2018 , 17:22
179
В четверг, 1 февраля, в городской думе состоялось пленарное заседание, на котором были внесены...
1 февраля 2018 , 16:54
221
«Привет, посмотри мою новую фотографию по ссылке» - в последнее время многие самарцы...
1 февраля 2018 , 16:14
187
В феврале участников проекта «Театральный маршрут» ждут открытые творческие встречи...
1 февраля 2018 , 15:55
208
Полное расписание размещено в группе «ГТО в Самарской области» .
1 февраля 2018 , 15:50
222
Владельцы стадиона должны будут заплатить более семи миллионов рублей. Спортобъект отключили от...
1 февраля 2018 , 15:23
250
В Самаре продолжают расследовать уголовное дело в отношении наркоторговцев, у которых нашли 2 кг гашиша
Их задержали на трассе "М-5".
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3331
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3059
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2995
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2319
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
2076
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3331
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3059
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2995
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
2076
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1881
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.