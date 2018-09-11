«СамАрт» получил новое здание

Глава региона Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив «СамАрта», сказал:- Очень рад тому, что задуманное воплощено в жизнь. Уверен, те возможности, которые предоставляют современная сцена, современные технологии, дадут дополнительный импульс для реализации новых, самых смелых творческих идей.Отдельно он поблагодарил директора «СамАрта» Сергея Соколова:- Сергей Филиппович, я знаю, каких сил это стоило вам, как вы отстаивали свои творческие замыслы. Искренне благодарю вас. Уверен, что созданный сегодня театр будет достоянием нашего города и нашего региона на долгие-долгие годы. Навсегда!И.о. министра культуры РФ Николай Малаков, который находился в Самаре с рабочим визитом, был также впечатлен новым театром.- Я, наверное, впервые увидел такое замечательное здание, - сказал он.Вторая очередь театра юного зрителя «СамАрт», строительство которой началось на улице Льва Толстого в 2002 году, включает многофункциональный зал на 400 мест, просторные фойе, гримерки, костюмерные, производственные цеха. Впереди третий этап реконструкции, который включает в себя строительство входной группы, подземной парковки для автомобилей, технических помещений, а также ремонт двух действующих зрительных залов.В следующем году на новой сцене состоятся долгожданные премьеры - «Горе от ума» Александра Кузина, «Иванов» Анатолия Праудина, «Трехгрошовая опера» Доминика Бюттнера.