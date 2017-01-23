СОФЖИ: средняя стоимость кв. м жилья в Самаре в декабре составила 62 149 рублей

Как стало известно, в областной столице зафиксирована самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра объектов недвижимости. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2015 года квадратный метр в Самаре подешевел на 449 рублей.Самая низкая цена одного квадратного метра – 25 428 рублей – зафиксирована в Октябрьске.Как сообщает пресс-служба СОФЖИ, наиболее активным в декабре прошлого года был рынок недвижимости в Тольятти (индекс активности - 6,1), наименее – в Самаре (1,4).