Швеи и деревообработчики зарабатывают меньше всех
Данные за 2016 год содержатся в опубликованном на днях докладе «Самарастата».
Из него следует, что самый высокий уровень доходов имеют жители региона, которые занимаются финансовой деятельностью. Средняя зарплата в этой сфере составляет 51 113 рублей.
На втором месте – работники предприятий по добыче полезных ископаемых. Они зарабатывают в среднем 44 757 рублей. Также в тройке лидеров представители государственного управления, обеспечения военной безопасности и работники социального страхования. Их средняя зарплата - 36 472 рубля.
Самый низкий уровень зарплат у тех, кто занимается обработкой древесины и производством изделий из дерева – 8535 рублей и у швей – 12958 рублей.
Из него следует, что самый высокий уровень доходов имеют жители региона, которые занимаются финансовой деятельностью. Средняя зарплата в этой сфере составляет 51 113 рублей.
На втором месте – работники предприятий по добыче полезных ископаемых. Они зарабатывают в среднем 44 757 рублей. Также в тройке лидеров представители государственного управления, обеспечения военной безопасности и работники социального страхования. Их средняя зарплата - 36 472 рубля.
Самый низкий уровень зарплат у тех, кто занимается обработкой древесины и производством изделий из дерева – 8535 рублей и у швей – 12958 рублей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 января 2017
63
31 января 2017
54
31 января 2017
48
31 января 2017
68
31 января 2017
98
31 января 2017
81
31 января 2017
97
31 января 2017
331
31 января 2017 , 17:05
22
3 февраля 2017 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения самарского художника, члена Союза...
31 января 2017 , 16:59
63
Инцидент произошел в 15:30 на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской.
31 января 2017 , 16:48
54
31 января в Самаре прошел первый этап соревнований «Человеческий фактор». В...
31 января 2017 , 16:41
48
26 января крупнейшие предприятия Ульяновской области посетили Председатель Поволжского банка...
31 января 2017 , 16:35
68
Лекция «Зимние забавы самарцев» (XIX-XX вв.) пройдет в эту субботу в 14:00 в...
31 января 2017 , 16:31
98
Их принесет атлантический циклон.
31 января 2017 , 16:12
81
В субботу, 4 февраля, на специализированном спидвейном стадионе имени Анатолия Степанова...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 января 2017
7499
1
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
4962
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4660
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
3808
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1121
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
855
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1118
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
6 января 2017
847
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...