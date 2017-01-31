Швеи и деревообработчики зарабатывают меньше всех

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Из него следует, что самый высокий уровень доходов имеют жители региона, которые занимаются финансовой деятельностью. Средняя зарплата в этой сфере составляет 51 113 рублей.На втором месте – работники предприятий по добыче полезных ископаемых. Они зарабатывают в среднем 44 757 рублей. Также в тройке лидеров представители государственного управления, обеспечения военной безопасности и работники социального страхования. Их средняя зарплата - 36 472 рубля.Самый низкий уровень зарплат у тех, кто занимается обработкой древесины и производством изделий из дерева – 8535 рублей и у швей – 12958 рублей.