Штраф за безбилетный проезд в электричках вырос

Как сообщает Пригородная пассажирская компания, штраф для безбилетных пассажиров составит 635 рублей. Данная сумма будет действовать для направлений движения «Конструкторская – Сызрань – Конструкторская», «Ягодная – Жигулевское Море – Ягодная», «Зубчаниновка – Похвистнево – Зубчаниновка», «Зубчаниновка – остановочный пункт 1236 км – Зубчаниновка». Штраф в 990 рублей будет действовать в пределах участков «Самара – Зубчаниновка», «Мирная – Самара – Конструкторская», «Самара – Ягодная».Ранее штраф составлял 585 рублей.