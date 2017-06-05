Шоу воздушных змеев и «Ума Турман». Как в Самаре отметят День России

Праздничное мероприятие состоится в понедельник, 12 июня, в рамках фестиваля «ВолгаФест» на второй очереди набережной Волги.



По данным регионального правительства, с 12:00 на главной сцене около памятника Григорию Засекину начнется праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов Самары, Саратова и Москвы.



Весь день, начиная с 12:00, будут работать «ВолгаМаркет», «ВолгаПикник», «Творческая дача», детские проекты. В небо над Самарой поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды. Эксклюзивное шоу воздушных змеев, посвященное сочетанию стихий воды и воздуха, представит одна из лучших российских команд.



В 14:00 на Самарской набережной начнется перфоманс-шествие «Полет жизни» - медитативное красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица. Маршрут шествия пройдет по всем арт-объектам фестиваля «ВолгаФест».



В 18:30 по улице Полевой пройдет «Парад дружбы народов России». В шествии примут участие представители народов, проживающие в Самарской области. Парад завершится большим многонациональным хороводом у памятника Григорию Засекину.



В 19:00 на главной сцене начнется музыкально-поэтическая программа «День России. Великие русские открытия». Она сочетает видеоарт, музыку в исполнении коллектива «Волга Фолк Бенд» и поэтическую композицию, посвященную значимости российских первооткрывателей в истории страны и мира.



В 21:00 на главной сцене фестиваля выступит знаменитая российская рок-группа «Ума Турман».



В конце праздника пройдет фейерверк, который будет запускаться с Волги.