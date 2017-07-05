Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку

В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.



Из-за сильных порывов в районе Постникова оврага упала остановка. Также в городе повалило несколько деревьев. В частности, одно из деревьев упало на проезжую часть Московского шоссе недалеко от ТЦ «Айберг».













































































Как заверили sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, жизни самарцев ничего не угрожает. Добавим, что после 18.00 в городе ожидается дождь с грозой.





Как заверили sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, жизни самарцев ничего не угрожает. Добавим, что после 18.00 в городе ожидается дождь с грозой.