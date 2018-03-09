Школьниц, пропавших накануне в Самаре, нашли в одном из торговых центров города
Напомним, две 14-летние девочки ушли из школы в среду, 7 марта, в 16:00, и не вернулись домой.
На розыск пропавших детей по тревоге был поднят личный состав У МВД России по Самаре. Ориентировки с приметами пропавших разосланы всем наружным службам и территориальным органам внутренних дел, а также в соседние регионы.
Полицейские обследовали чердачные и подвальные помещения многоэтажных домов, осмотрели помещения в районе проживания несовершеннолетних, опросили граждан, которые могли видеть пропавших. Проверке были подвергнуты крупные торговые центры города. В ходе общения со сверстниками пропавших у полицейских появились сведения, что девочки могли находиться в одном из торговых центров Самары, где их впоследствии и нашли.
По имеющимся данным, девочки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят. Противоправных действий в отношении девочек совершено не было. В настоящее время в отношении найденных школьниц и их родителей проводится проверка.
На розыск пропавших детей по тревоге был поднят личный состав У МВД России по Самаре. Ориентировки с приметами пропавших разосланы всем наружным службам и территориальным органам внутренних дел, а также в соседние регионы.
Полицейские обследовали чердачные и подвальные помещения многоэтажных домов, осмотрели помещения в районе проживания несовершеннолетних, опросили граждан, которые могли видеть пропавших. Проверке были подвергнуты крупные торговые центры города. В ходе общения со сверстниками пропавших у полицейских появились сведения, что девочки могли находиться в одном из торговых центров Самары, где их впоследствии и нашли.
По имеющимся данным, девочки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят. Противоправных действий в отношении девочек совершено не было. В настоящее время в отношении найденных школьниц и их родителей проводится проверка.
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