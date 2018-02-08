Школьники предложили свой вариант обновления сквера на Ново-Садовой
В Промышленном районе Самары планируется благоустроить сквер «Солнечная поляна». Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Инициаторами стали жители домов 236 - 244 на улице Ново-Садовой. Как рассказала председатель ТОС «Перспектива» Полина Николаенко, активисты микрорайона вопросами благоустройства сквера занимаются с 2003 года.
- Мы здесь и деревья молодые высаживали, и в порядок территорию приводили, и в субботниках принимаем самое активное участие. Несколько лет назад добились, чтобы озеро почистили. Здесь растут столетние дубы. Деревья нужно сохранить. Необходимо улучшать экологическое состояние дубовой рощи, - рассказала она.
Жители рассчитывают, что во время благоустройства с территории будут вывезены незаконные гаражи.
- На участке от озера до улицы Солнечной находится более 100 гаражей. Причем большинство из них вплотную примыкают к забору школы №154. У нас были вопиющие случаи, когда гаражи ставили так, что дети не могли пройти в школу. Только совместными усилиями жителей, благодаря поддержке городской и районной администраций, депутатов мы смогли переломить ситуацию. Часть гаражей была ликвидирована, - рассказал член совета ТОС «Перспектива» Александр Давитьян.
К созданию проекта привлекли старшеклассников школы №154.
- Вместо гаражей предлагаем установить спортивную площадку, уличные турники, тренажеры и беговые дорожки. На общем собрании жителей, где мы также принимали участие, было решено включить в проект создание цветников и высадку молодых деревьев, установку лавочек, урн и беседок, провести освещение и заасфальтировать территорию, установить сцену для проведения концертов, - рассказала ученица школы Лиза Наязина.
В Самаре заявочная кампания продлится до 10 февраля.
Подать свои предложения по отбору общественных территорий граждане могут в следующих пунктах:
• Департамент городского хозяйства и экологии, ул. Коммунистическая, 17А, каб. 126, тел. 266- 54-54;
• Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21, каб. 22, 30, тел. 339-01-53, 339-01-26;
• Кировский район, ул. Нагорная, 134, каб. 1, тел. 933-15-17;
• Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 950-35-12;
• Куйбышевский район, ул. Зеленая, 14А, зал совещаний, тел. 330-36-50;
• Ленинский район, ул. Садовая, 243, каб. 203, тел. 339-27-60;
• Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 37, тел. 337-09-17;
• Промышленный район, ул. Краснодонская, 32А (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 995-18-73, 995-91-37;
• Самарский район, ул. Некрасовская, 40 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 333-24-47;
• Советский район, ул. Советской Армии, 27, каб. 16, тел. 262-28-72.
Онлайн-заявку можно подать на сайте gorodsreda63.ru.
После окончания заявочной кампании на территории каждого района Самары с середины февраля до 10 марта будут проходить открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств, в которых жители города также смогут принять участие.
Следующий, решающий этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Заявленные территории, не отобранные в этом году, получат шанс на благоустройство в последующие - принято решение продлить проект до 2022 года.
Инициаторами стали жители домов 236 - 244 на улице Ново-Садовой. Как рассказала председатель ТОС «Перспектива» Полина Николаенко, активисты микрорайона вопросами благоустройства сквера занимаются с 2003 года.
- Мы здесь и деревья молодые высаживали, и в порядок территорию приводили, и в субботниках принимаем самое активное участие. Несколько лет назад добились, чтобы озеро почистили. Здесь растут столетние дубы. Деревья нужно сохранить. Необходимо улучшать экологическое состояние дубовой рощи, - рассказала она.
Жители рассчитывают, что во время благоустройства с территории будут вывезены незаконные гаражи.
- На участке от озера до улицы Солнечной находится более 100 гаражей. Причем большинство из них вплотную примыкают к забору школы №154. У нас были вопиющие случаи, когда гаражи ставили так, что дети не могли пройти в школу. Только совместными усилиями жителей, благодаря поддержке городской и районной администраций, депутатов мы смогли переломить ситуацию. Часть гаражей была ликвидирована, - рассказал член совета ТОС «Перспектива» Александр Давитьян.
К созданию проекта привлекли старшеклассников школы №154.
- Вместо гаражей предлагаем установить спортивную площадку, уличные турники, тренажеры и беговые дорожки. На общем собрании жителей, где мы также принимали участие, было решено включить в проект создание цветников и высадку молодых деревьев, установку лавочек, урн и беседок, провести освещение и заасфальтировать территорию, установить сцену для проведения концертов, - рассказала ученица школы Лиза Наязина.
В Самаре заявочная кампания продлится до 10 февраля.
Подать свои предложения по отбору общественных территорий граждане могут в следующих пунктах:
• Департамент городского хозяйства и экологии, ул. Коммунистическая, 17А, каб. 126, тел. 266- 54-54;
• Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21, каб. 22, 30, тел. 339-01-53, 339-01-26;
• Кировский район, ул. Нагорная, 134, каб. 1, тел. 933-15-17;
• Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 950-35-12;
• Куйбышевский район, ул. Зеленая, 14А, зал совещаний, тел. 330-36-50;
• Ленинский район, ул. Садовая, 243, каб. 203, тел. 339-27-60;
• Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 37, тел. 337-09-17;
• Промышленный район, ул. Краснодонская, 32А (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 995-18-73, 995-91-37;
• Самарский район, ул. Некрасовская, 40 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 333-24-47;
• Советский район, ул. Советской Армии, 27, каб. 16, тел. 262-28-72.
Онлайн-заявку можно подать на сайте gorodsreda63.ru.
После окончания заявочной кампании на территории каждого района Самары с середины февраля до 10 марта будут проходить открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств, в которых жители города также смогут принять участие.
Следующий, решающий этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Заявленные территории, не отобранные в этом году, получат шанс на благоустройство в последующие - принято решение продлить проект до 2022 года.
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