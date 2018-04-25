Школьники Самарской области сыграют вместе с профессиональными музыкантами
С марта по май при поддержке губернатора Самарской области проходит четвертый сезон мастер-классов и концертов народной музыки «Андреевские вечера-2018».
Они приурочены к 130-летию первого публичного выступления кружка любителей игры на балалайке В.В. Андреева, ставшего прообразом современного Оркестра русских народных инструментов и 5-летию со дня основания ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «ВолгаFolk Band».
Автор идеи и художественный руководитель проекта - лауреат всероссийских и международных конкурсов, основатель и руководитель ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk Band» Самарской государственной филармонии Дмитрий Буцыков.
В рамках проекта пройдет серия мастер-классов и концертов народной музыки в музыкальных школах и школах искусств Самарской области.
График мастер-классов и концертов можно посмотреть по ссылке.
Они приурочены к 130-летию первого публичного выступления кружка любителей игры на балалайке В.В. Андреева, ставшего прообразом современного Оркестра русских народных инструментов и 5-летию со дня основания ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «ВолгаFolk Band».
Автор идеи и художественный руководитель проекта - лауреат всероссийских и международных конкурсов, основатель и руководитель ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk Band» Самарской государственной филармонии Дмитрий Буцыков.
В рамках проекта пройдет серия мастер-классов и концертов народной музыки в музыкальных школах и школах искусств Самарской области.
График мастер-классов и концертов можно посмотреть по ссылке.
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