Школьникам Самарской области показывают легендарный фильм «Офицеры»

По инициативе полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича и при поддержке правительства Самарской области учащимся старших классов показывают фильм «Офицеры» режиссёра Владимира Рогового. За четыре дня в акции примут участие около 85 тысяч учеников.Перед показами старшеклассникам о войне рассказывают ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне.