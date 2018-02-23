Школьникам Самарской области показывают легендарный фильм «Офицеры»
С 19 по 22 февраля в школах проходит патриотическая акция «Уроки мужества», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
По инициативе полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича и при поддержке правительства Самарской области учащимся старших классов показывают фильм «Офицеры» режиссёра Владимира Рогового. За четыре дня в акции примут участие около 85 тысяч учеников.
Перед показами старшеклассникам о войне рассказывают ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне.
По инициативе полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича и при поддержке правительства Самарской области учащимся старших классов показывают фильм «Офицеры» режиссёра Владимира Рогового. За четыре дня в акции примут участие около 85 тысяч учеников.
Перед показами старшеклассникам о войне рассказывают ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне.
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