Шествие самарских выпускников показали на федеральном канале

В четверг, 25 мая, в России отмечают Последний звонок. В честь праздника в Самаре в этот день прошло торжественное шествие учащихся выпускных классов.



Впервые в истории Самары выпускники все вместе прошли по улице Ленинградской до городской набережной, где для их них устроили торжественный концерт. В шествии приняли участие около трех тысяч ребят.



С окончанием школы выпусников поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андриянова, пожелав им удачи на предстоящих экзаменах.



Кроме того, на набережной состоялся танцевальный флеш-моб. После этого традиционно прозвучал последний звонок.



По пути к концертной площадке на Некрасовском спуске мальчишек и девчонок развлекали мимы, музыканты и творческие коллективы города.



Нужно отметить, что шествие трех тысяч самарских выпускников показали на федеральном канале «Россия 1» в передаче «Вести».