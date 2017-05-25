Шествие самарских выпускников показали на федеральном канале
В четверг, 25 мая, в России отмечают Последний звонок. В честь праздника в Самаре в этот день прошло торжественное шествие учащихся выпускных классов.
Впервые в истории Самары выпускники все вместе прошли по улице Ленинградской до городской набережной, где для их них устроили торжественный концерт. В шествии приняли участие около трех тысяч ребят.
С окончанием школы выпусников поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андриянова, пожелав им удачи на предстоящих экзаменах.
Кроме того, на набережной состоялся танцевальный флеш-моб. После этого традиционно прозвучал последний звонок.
По пути к концертной площадке на Некрасовском спуске мальчишек и девчонок развлекали мимы, музыканты и творческие коллективы города.
Нужно отметить, что шествие трех тысяч самарских выпускников показали на федеральном канале «Россия 1» в передаче «Вести».
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