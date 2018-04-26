«Шелковый путь» планируют завести на территорию Самарской области

- На ваши плечи легла большая ответственность, - подчеркнул президент. - От того, насколько эффективно и слаженно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. Очень рассчитываю, что и ваши предыдущие знания, жизненный опыт, и солидные, знания, полученные в ходе учебы, будут целиком и максимально эффективно использованы для решения задач, которые стоят перед регионами.Президент обратил внимание руководителей регионов на то, чтобы в своей работе они использовали открытые, конкурентные способы отбора управленческих кадров.- Региональный уровень должен состоять из амбициозных в хорошем смысле, нацеленных на результат, любящих свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев. Исхожу из того, что именно так вы и будете формировать свои команды, - сказал Путин.Президент выслушал мнения об участии в программе обучения, интересовался ситуацией в регионах.- Обстановка рабочая. Внимательно следим за паводковой ситуацией. Готовимся к весенне-полевым работам. Отдельная забота - подготовка региона к матчам Чемпионата мира по футболу. Многое предстоит сделать в сфере благоустройства, тестирования работы служб, сервисов. Уверен, что все будет на самом высоком уровне, - сказал Дмитрий Азаров.Отдельно глава государства спросил о том, как решается вопрос о включении Самарской области в транспортную стратегию России. Дмитрий Азаров рассказал, что с минтрансом, с правительственной комиссией, которую возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович, активно прорабатывается тема по включению нашей губернии в маршруты, связывающие Европу и Китай.- Понятно, регионы между собой в некоторой степени конкурируют, «Шелковый путь» - важнейший проект. Поэтому сейчас вопрос находится в стадии технико-экономического обоснования. Но по тому узкому горлышку маршрута, которое есть на территории Самарской области, есть взаимопонимание, что в любом случае задачу нужно решать, - сообщил глава региона.- Вижу, что вы активно входите в курс дела, владеете ситуацией. Это очень радует. Желаю успехов в вашей практической деятельности, - сказал в завершение встречи президент. - Надеюсь, что она будет оценена жителями в сентябре этого года на выборах руководителей тех регионов, где вы сегодня работаете в качестве исполняющих обязанности губернаторов.