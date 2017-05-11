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«СГ» выяснила, как решается вопрос демонтажа ветхих зданий в Кировском районе

Кировский район был образован в самом начале Великой Отечественной войны, примерно в те же годы велась основная застройка Безымянки, и сегодня, спустя 70 лет, значительная часть расположенного здесь жилого фонда признана ветхим и аварийным.

Людей из непригодных для проживания домов расселяют, а сами здания, как правило, еще долго дожидаются сноса, представляя определенную опасность и портя вид дворов и улиц.

Сравнительно недавно, 8 марта, обвалилась часть стены и кровли двухэтажного дома на пр. Кирова, 155. К счастью, обошлось без пострадавших - здание давно расселено, «случайных гостей» в нем на тот момент тоже не было. Аварийное строение было обнесено сигнальной лентой. За прошедшие с тех пор пару месяцев ничего не изменилось. Наполовину обвалившееся здание продолжает красоваться рядом со зданием районной администрации и торговым центром «Вива Лэнд», постепенно от него продолжают отваливаться части стены и кровли.

Как удалось выяснить «СГ», дом не сносят по вполне объективным причинам. Долгое время компании, заинтересованной в освоении этого земельного участка, не удавалось прийти к компромиссу с собственницей одной из квартир. Женщина пожелала получить за принадлежащую ей недвижимость компенсацию, в несколько раз превышающую рыночную стоимость жилья в этом районе. Между тем существует утвержденный проект развития этой территории - в ближайшие несколько лет здесь появятся торговые и офисные площади. Как только будет урегулирован вопрос с еще одним зданием, расположенным также на пр. Кирова, все аварийные дома на этом участке будут снесены, начнется строительство.

Администрация района старается держать под контролем все расселенные аварийные дома и по мере возможности сносить их. Например, в прошлом году были демонтированы строения на ул. Дальневосточной, 53 и Нагорной, 201. В 2017-м рассматривается возможность сноса дома на ул. Каховской, 53.

- Вопросы о сносе ветхого аварийного жилья находятся в компетенции городского департамента управления имуществом, - пояснил начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Вячеслав Ротерс. - Районная администрация со своей стороны может только помочь разобрать эти дома, вывезти строительный мусор - опять же по согласованию с департаментом управления имуществом. В Кировском районе есть промышленные предприятия, готовые оказать содействие в решении этой проблемы. Ветхие дома можно частично разобрать на стройматериалы, забирая оттуда доски, шифер, кирпичи. Сейчас у нас есть предварительная договоренность с организацией, которая собирается вывезти для вторичного использования остатки дома на улице Каховской. Ориентировочно в сентябре площадка должна быть расчищена.

Но не все ветхие дома есть возможность демонтировать, иногда препятствием становятся наложенные на них обременения. Например, дом, расположенный на ул. Советской, 34. Когда его надумали демонтировать, выяснилось, что по двум квартирам еще не принято решение, они считаются нерасселенными, хотя люди там давно не живут. Снос этого здания был отложен до соблюдения всех формальностей.

Комментарии
Ривгат Хузин, депутат городской думы:
- Конечно, пустующие ветхие дома не добавляют красоты району. В них нередко собираются неблагонадежные граждане, время от времени происходят возгорания таких строений. Знаю, что эта ситуация находится на контроле и у главы районной администрации, тема звучала в его отчете, и у общественных советов микрорайонов, куда входят в том числе участковые полицейские. По финансовым возможностям выделяются деньги на снос таких домов, так что работа ведется.

Вячеслав Ротерс, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Кировского района:
- В домах, ранее признанных непригодными и подлежащими сносу, люди уже не живут. Эти здания стоят пустыми и никак не используются. Но они представляют собой определенную опасность, поскольку в них собираются разные асоциальные граждане, это рассадник возможных преступлений. Чтобы ликвидировать такие дома, у администрации недостаточно средств. Поэтому мы прибегаем к помощи заинтересованных организаций.

Оксана Бойцова, жительница района:
- Один из таких полуразрушенных домов находится на нашей улице, и было время, когда наши дети избрали его местом для своих игр. Конечно, когда мы, родители, узнали об этом, запретили сыновьям туда ходить. Но не исключаю, что тайком они все-таки в этот дом наведываются. Поэтому очень хотелось бы, чтобы такие строения поскорее сносили, ну или хотя бы ограничивали вход туда, заколотили двери и окна. Все-таки там находиться небезопасно.
Дата: 11 мая 2017 , 12:54
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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