«СГ» попыталась выяснить, почему в доме на Циолковского отключены газовые колонки

По заказу УК специализированная организация провела проверку и обнаружила, что в некоторых квартирах каналы дымоходов и вентиляции совмещены, а это недопустимо с точки зрения безопасности жителей.Управляющая компания сообщила о неполадках в службу эксплуатации газового хозяйства №3. Ее специалисты, чтобы не допустить аварийной ситуации, отключили колонки во втором подъезде. Таким образом людей оградили от потенциальной опасности, но оставили без горячего водоснабжения, не объяснив, когда вернут его.Председатель совета дома №5 на ул. Циолковского Нина Погодина, житель Александр Яковлев и другие активисты обратились за помощью к властям. По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Олега Ивахина, эта проблема находится на контроле и к ее решению привлечены все заинтересованные стороны.Выяснилось, что проектная документация на вентиляцию и дымоудаление, с которой дом вводился в эксплуатацию в 1958 году, утеряна. В связи с этим филиал «Самарагаз» «Средневолжской газовой компании» подготовил технические условия на реконструкцию (капитальный ремонт) сетей дымоудаления и вентиляции. По предварительным подсчетам, на проектирование и выполнение этих работ понадобится 4 - 4,5 млн рублей. Рассматривался и вариант оборудования в доме централизованной системы горячего водоснабжения, что также обойдется недешево. Областной фонд капитального ремонта многоквартирных домов предусматривает обновление инженерных коммуникаций, но не газовых и вентиляционных систем. Таким образом, основные расходы должны будут нести жители как ответственные собственники.На общем собрании дома это предложение было принято в штыки. По словам Нины Погодиной, пожилые люди, услышав, что речь идет о миллионах, отказались собирать нужную сумму.- Мы надеемся, что проблему решат, - говорит председатель совета дома. - Нонсенс - жить в центре города в XXI веке без горячей воды.На днях в районной администрации прошло совещание, на котором специалисты предложили еще один технический вариант решения. Он намного дешевле, чем предыдущие, однако его сначала должна утвердить газовая служба. «СГ» будет следить за развитием событий.- Проблема, с которой столкнулись жители дома на улице Циолковского, 5, непростая. И как только они обратились за помощью в районную администрацию, мы сразу же приступили к поиску варианта, который устроил бы и газовую службу, и граждан. Рассматривалось несколько технических решений, однако реализация каждого из них требует значительного финансирования. Еще один план действий был нам предложен буквально вчера. Будем его отрабатывать. Для нас важно как можно скорее включить колонки и вернуть жителям горячую воду, но оборудование должно работать в безопасном режиме.- Как мне известно, дом на улице Циолковского, 5 был построен и введен в эксплуатацию с уже совмещенными каналами дымоходов и вентиляции. В конце 2016 года газовая служба для безопасности жителей запретила эксплуатировать оборудование. Чтобы решить проблему, найти технический вариант и финансирование на его воплощение, всем сторонам необходимо объединиться, не один раз встретиться и все обсудить. Возможно, в Самаре кто-то из жителей других домов уже был в подобной ситуации, тогда этот опыт нужно обязательно изучить.Наш дом построен и газифицирован около шестидесяти лет назад. До недавнего времени состояние оборудования регулярно проверяла и контролировала инспекция газовой службы. Нареканий по эксплуатации газовых и вентиляционных систем, замечаний по соблюдению правил безопасности мы не слышали. Хотя, возможно, раньше эту проблему не видели, обнаружили только сейчас. К сожалению, до сих пор мы не знаем, когда в дом вернут горячую воду, но надеемся, что решение скоро все же будет найдено. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет нам, как ее решить.