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С завтрашнего дня перекроют Вилоновскую и Красноармейскую у площади Куйбышева

Это связано с подготовкой к фестивалю болельщиков FIFA.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 00:00 пятницы, 1 июня, до 00:00 понедельника, 14 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской и по Красноармейской от Чапаевской до Галактионовской.

Трамвайные маршруты №№ 3, 15, 16, 20 проследуют от улицы Красноармейской по Галактионовской, Венцека и далее по установленным маршрутам. Автобусы №№24, 92 поедут по Полевой, Галактионовской, улице Льва Толстого, Куйбышева и далее по своим маршрутам. Автобусы №№ 34, 240 поедут по Арцыбушевской, Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе и далее по установленным маршрутам. Автобус №№ 207 проследует по Самарской, Льва Толстого, Фрунзе, а автобус № 297 - по Самарской, Льва Толстого, Куйбышева и далее по своим маршрутам.
Дата: 31 мая 2018 , 17:56
421
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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