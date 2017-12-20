С улиц Самары с начала зимы на полигоны вывезли около 57 тысяч тонн снега

По сообщению горадминистрации, для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, остановок, тротуаров МП «Благоустройство» во вторник, 19 декабря, вывело на улицы около 340 уборочных машин и 365 дорожных рабочих. За день вывезли 4,7 тысяч тонн снега. В целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тысяч тонн.Напомним, сначала очищают дороги с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям соцсферы, здравоохранения, образования. Также первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через соцсети.Контроль за работами в рамках содержания дорог Самары осуществляет МБУ «Дорожное хозяйство». Также, по информации МП «Благоустройство», поступили два представления прокуратуры Промышленного района о приведении в порядок нескольких дорог. Все указанные адреса были взяты в работу.Так, во вторник, 19 декабря, были расчищены следующие участки дорог:- пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;- ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса;- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;- ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Георгия Димитрова;- ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе;- ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева;- ул. Ново-Вокзальная от Нагорной до Ставропольской;- ул. Калинина от Физкультурной до Вольской;- ул. Солнечная;- ул. Ставропольская;- пешеходные переходы на ул. Бубнова, ул. Ново-Вокзальной, на пересечении ул. Калинина и Вольской;- остановки «6 поликлиника», «Молодежная», «Школа» (на ул. Ставропольской).