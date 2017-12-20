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С улиц Самары с начала зимы на полигоны вывезли около 57 тысяч тонн снега

В городе продолжаются расчистка дорог и вывоз снега, обработка проезжей части и тротуаров противогололедными реагентами.

По сообщению горадминистрации, для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, остановок, тротуаров МП «Благоустройство» во вторник, 19 декабря, вывело на улицы около 340 уборочных машин и 365 дорожных рабочих. За день вывезли 4,7 тысяч тонн снега. В целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тысяч тонн.

Напомним, сначала очищают дороги с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям соцсферы, здравоохранения, образования. Также первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через соцсети.

Контроль за работами в рамках содержания дорог Самары осуществляет МБУ «Дорожное хозяйство». Также, по информации МП «Благоустройство», поступили два представления прокуратуры Промышленного района о приведении в порядок нескольких дорог. Все указанные адреса были взяты в работу.

Так, во вторник, 19 декабря, были расчищены следующие участки дорог:

- пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
- ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
- ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Георгия Димитрова;
- ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе;
- ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева;
- ул. Ново-Вокзальная от Нагорной до Ставропольской;
- ул. Калинина от Физкультурной до Вольской;
- ул. Солнечная;
- ул. Ставропольская;
- пешеходные переходы на ул. Бубнова, ул. Ново-Вокзальной, на пересечении ул. Калинина и Вольской;
- остановки «6 поликлиника», «Молодежная», «Школа» (на ул. Ставропольской).

 
Дата: 20 декабря 2017 , 11:28
146
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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