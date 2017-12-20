С улиц Самары с начала зимы на полигоны вывезли около 57 тысяч тонн снега
В городе продолжаются расчистка дорог и вывоз снега, обработка проезжей части и тротуаров противогололедными реагентами.
По сообщению горадминистрации, для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, остановок, тротуаров МП «Благоустройство» во вторник, 19 декабря, вывело на улицы около 340 уборочных машин и 365 дорожных рабочих. За день вывезли 4,7 тысяч тонн снега. В целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тысяч тонн.
Напомним, сначала очищают дороги с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям соцсферы, здравоохранения, образования. Также первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через соцсети.
Контроль за работами в рамках содержания дорог Самары осуществляет МБУ «Дорожное хозяйство». Также, по информации МП «Благоустройство», поступили два представления прокуратуры Промышленного района о приведении в порядок нескольких дорог. Все указанные адреса были взяты в работу.
Так, во вторник, 19 декабря, были расчищены следующие участки дорог:
- пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
- ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
- ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Георгия Димитрова;
- ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе;
- ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева;
- ул. Ново-Вокзальная от Нагорной до Ставропольской;
- ул. Калинина от Физкультурной до Вольской;
- ул. Солнечная;
- ул. Ставропольская;
- пешеходные переходы на ул. Бубнова, ул. Ново-Вокзальной, на пересечении ул. Калинина и Вольской;
- остановки «6 поликлиника», «Молодежная», «Школа» (на ул. Ставропольской).
По сообщению горадминистрации, для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, остановок, тротуаров МП «Благоустройство» во вторник, 19 декабря, вывело на улицы около 340 уборочных машин и 365 дорожных рабочих. За день вывезли 4,7 тысяч тонн снега. В целом за текущий сезон полигоны приняли уже около 57 тысяч тонн.
Напомним, сначала очищают дороги с интенсивным движением, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также проездов к учреждениям соцсферы, здравоохранения, образования. Также первоначальный план работ корректируется с учетом обращений горожан через соцсети.
Контроль за работами в рамках содержания дорог Самары осуществляет МБУ «Дорожное хозяйство». Также, по информации МП «Благоустройство», поступили два представления прокуратуры Промышленного района о приведении в порядок нескольких дорог. Все указанные адреса были взяты в работу.
Так, во вторник, 19 декабря, были расчищены следующие участки дорог:
- пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
- ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
- ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Георгия Димитрова;
- ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе;
- ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева;
- ул. Ново-Вокзальная от Нагорной до Ставропольской;
- ул. Калинина от Физкультурной до Вольской;
- ул. Солнечная;
- ул. Ставропольская;
- пешеходные переходы на ул. Бубнова, ул. Ново-Вокзальной, на пересечении ул. Калинина и Вольской;
- остановки «6 поликлиника», «Молодежная», «Школа» (на ул. Ставропольской).
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